Профсоюз CUNY присоединился к бойкоту Израиля

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03.02.2025, 13:50, Новости дня
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Ассамблея профсоюза работников Городского университета Нью-Йорка (The City University of New York – CUNY) приняла резолюцию в поддержку бойкота Израиля и обязала пенсионный фонд вывести свои средства из израильских компаний.

В поддержку решения выступили 73 делегата, против – 70, пишет ReutersNew York Post. Резолюция обвиняет Израиль в разрушении сектора Газы и убийстве тысяч его жителей, однако не упоминает резню 7 октября 2023 года и захват сотен заложников, что и начало войну с ХАМАСом.

В документе также цитируется решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по подозрению в совершении военных преступлений. Также отмечается, что речь идет о 150 миллионах долларов, инвестированных в израильские компании, и 100 миллионов долларов в государственные ценные бумаги Израиля.


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