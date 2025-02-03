После ультиматума США президент Панамы заявил о возможности разрыва договора с Китаем

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио заявил, что Панама не станет продлевать подписанное с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках программы “Один пояс – один путь”.

Он также сообщил, что проверит возможность досрочно выйти из договора, заключенного в 2017 году, и выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с США. “Этот визит открывает перед нами новые возможности. Мы открыты для американских инвестиций”, – заявил он.

Панама стала первым государством, куда направился Рубио после вступления в должность госсекретаря. “США не могут допустить и не допустят укрепления контроля коммунистической партии Китая над Панамским каналом”, – написал он в социальных сетях во время визита.

В своей инаугурационной речи президент Дональд Трамп обещал вернуть канал под американский контроль. О том, что водная артерия не должна находится под управлением Китая, он говорил и в предвыборных выступлениях. По сути, речь шла об американском ультиматуме, который Панаме пришлось принять.