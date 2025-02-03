Российские суды перешли с ChatGPT на DeepSeek

Минюст РФ обновил рекомендации при вынесении приговоров для всех судебных инстанций страны – для более качественного лингвистического оформления вердиктов их будут составлять в китайской нейросети DeepSeek вместо бота ChatGPT.

«DeepSeek показывает отличные результаты в составлении приговоров. Помимо этого, китайская нейросеть более безопасна, так как создана специалистами из дружественного Российской Федерации государства», – говорится в пресс-релизе.

В качестве эксперимента несколько дней назад нейросеть уже подключили к работе нескольких районных судов. За короткий срок искусственный интеллект из Китая вынес 147 решений, из которых 146 оказались обвинительными, а одно было отправлено на доработку из-за слишком мягкого приговора.

«Сейчас наши IT-специалисты работают над адаптацией DeepSeek к нормам российского законодательства. Иногда нейросеть предлагает вместо условного срока казнить чиновников по китайским законам, но этот баг мы исправим», – рассказал главный программист Минюста Алексей Манилов.

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