Австралийская компания справилась со сбоем Windows с помощью обыкновенного сканера штрих-кодов

В прошлую пятницу офисы одной из ведущих консалтинговых фирм Австралии Grant Thornton оказались парализованы из-за внезапного технического сбоя. Обновление программного обеспечения от CrowdStrike вызвало массовую ошибку в сотнях компьютеров и более 100 серверов, работающих под управлением Windows, в результате чего они начали выдавать печально известный «синий экран смерти». Однако, благодаря находчивости сотрудников, компания нашла выход из критической ситуации. Об этом сообщает The Register.

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Когда системы начали выходить из строя, сотрудники Grant Thornton столкнулись с критической ситуацией: ни один из заблокированных компьютеров и серверов не поддавался обычным методам восстановления. Поскольку время играло решающую роль, старший системный инженер Роб Вольц предложил нестандартное решение, которое в итоге спасло компанию от длительного простоя.

Роб Вольц вспомнил одну важную техническую деталь: при загрузке компьютеры интерпретируют сканеры штрих-кодов так же, как и клавиатуры. Эта идея стала отправной точкой для разработки обходного пути. Вместе с командой инженеров он написал сценарий, который преобразовывал ключи восстановления BitLocker в штрихкоды. Эти штрихкоды затем отображались на экране заблокированного сервера.

Используя обыкновенный сканер штрих-кодов стоимостью всего 36 долларов, который можно найти в любом магазине канцелярских товаров, команда смогла быстро вводить ключи BitLocker, сканируя штрихкоды с экрана. Это позволило существенно сократить время, требуемое для ручного ввода ключей, и ускорило процесс восстановления системы.

«Мы поняли, что если сканер штрих-кодов может функционировать как клавиатура, мы можем использовать его для автоматизации ввода ключей», — пояснил Вольц.

Увидев эффективность метода, компания немедленно приобрела дополнительные сканеры и организовала доставку поврежденных ПК сотрудников в офис для быстрого ремонта. Работы продолжались неустанно, и уже к обеду понедельника все пострадавшие компьютеры были восстановлены. На восстановление каждого ПК уходило всего от трех до пяти минут, тогда как для серверов этот процесс занимал около 20 минут.

Решение проблемы заняло у команды инженеров всего несколько дней, что позволило компании быстро вернуться к нормальной работе.