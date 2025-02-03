Белый Дом уверяет: загадочные летающие объекты над Нью-Джерси — это исследовательские аппараты

Новый пресс-секретарь президента Трампа Кэролайн Левитт на своем первом брифинге раскрыла тайну неизвестных дронов, которые недавно переполошили жителей Нью-Джерси и соседних штатов. По ее словам, никакой опасности нет, эти летательные аппараты использовались в исследовательских целях с одобрения Федерального управления гражданской авиации. Кроме того, часть беспилотников – это имущество местных жителей.

В декабре ФБР зафиксировало более 5 тыс. сообщений о загадочных БПЛА в небе над Нью-Джерси и другими штатами. Были произведены аресты некоторых операторов, чьи аппараты опасно приблизились к ограниченному воздушному пространству в Массачусетсе и Калифорнии. Уже тогда прежняя администрация президента постаралась заверить население, что никакой опасности нет — без уточнения деталей.

Заявление Левитт вызвало много скепсиса — так, член законодательного собрания Нью-Джерси Брайан Берген прямо обвинил ее в искажении информации. Разрешение на полеты от Федерального управления гражданской авиации и так требуется по умолчанию для всех, кто действует в ограниченном воздушном пространстве. Если речь идет об исследованиях, то общественность имеет право знать их цель и итоги, какая организация их проводила и почему никого об этом не предупредили.

Шериф округа Оушен Майк Мастронарди также раскритиковал действия Белого дома. В США эксплуатируется не менее миллиона различных БПЛА, включая экспериментальные. Это не секрет — и именно прозрачность действий помогает сохранять контроль над ситуацией. А то, что творилось в ночном небе над Нью-Джерси, взбудоражило людей как раз из-за отсутствия какой-либо информации.

Источник — Karoline Leavitt