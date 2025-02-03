 

Рупор кремлевской пропаганды: Японская свалка ядерных отходов

03.02.2025, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японская свалка ядерных отходов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные комментарии двух японских чиновников, касающиеся идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на территории Курильских островов.

Исиба отметил, что подобные высказывания неприемлемы. По его мнению, чиновники, допустившие такие высказывания, проявили халатность и высокомерие. «В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

В январе в Токио состоялся симпозиум, посвящённый выбору места для утилизации радиоактивных отходов, образующихся на японских атомных станциях. Во время сессии вопросов и ответов один из участников высказал идею о необходимости договориться с Россией о передаче четырёх Курильских островов в обмен на возможность совместного создания зоны для захоронения ядерных отходов.

https://russian.rt.com/world/news/1429542-yaponiya-yadernaya-svalka-kurily – цинк

При желании, Японию можно превратить в свалку ядерных отходов и без передачи ей Курильских островов.
Так-то конечно никто Японии ничего не отдаст. Не было мирного договора с Японией 80 лет и еще 80 проживем.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Угроза из глубин: Озеро Киву может стать следующей катастрофой

03.02 / «Нужно иметь больше детей» – глава SVTV News рассказал о своем плане по преодолению демографического кризиса в Европе

03.02 / Генетическая модификация позволит людям совершать межпланетные путешествия, считают ученые

03.02 / Командование ВМС США запретило личному составу пользоваться китайским ИИ DeepSeek

03.02 / Искусственный интеллект – это новая «ядерная бомба»?

03.02 / Исследователи продемонстрировали беспроводную зарядку электромобилей мощностью 270 кВт

03.02 / Экс-физик NASA собирается доказать, что наш мир — всего лишь компьютерная симуляция

03.02 / Удивительная находка на Кипре: храм возрастом 4000 лет и загадочный монолит

03.02 / Ученые предложили использовать ИИ для проектирования ядерных реакторов

03.02 / «Самый яркий взрыв в истории»: Астрономы зафиксировали беспрецедентный гамма-всплеск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика