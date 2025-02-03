Рупор кремлевской пропаганды: Японская свалка ядерных отходов

Японская свалка ядерных отходов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные комментарии двух японских чиновников, касающиеся идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на территории Курильских островов.

Исиба отметил, что подобные высказывания неприемлемы. По его мнению, чиновники, допустившие такие высказывания, проявили халатность и высокомерие. «В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

В январе в Токио состоялся симпозиум, посвящённый выбору места для утилизации радиоактивных отходов, образующихся на японских атомных станциях. Во время сессии вопросов и ответов один из участников высказал идею о необходимости договориться с Россией о передаче четырёх Курильских островов в обмен на возможность совместного создания зоны для захоронения ядерных отходов.

https://russian.rt.com/world/news/1429542-yaponiya-yadernaya-svalka-kurily – цинк

При желании, Японию можно превратить в свалку ядерных отходов и без передачи ей Курильских островов.

Так-то конечно никто Японии ничего не отдаст. Не было мирного договора с Японией 80 лет и еще 80 проживем.

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Источник: Colonel Cassad

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