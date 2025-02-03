Командование ВМС США запретило личному составу пользоваться китайским ИИ DeepSeek

Появление в январе на рынке ИИ чат-бота R1 китайского стартапа DeepSeek оказалось, мягко говоря, сюрпризом для всей IT-индустрии США. Всего лишь за день американские технокомпании потеряли $1 трлн. капитализации, а акции компаний, работающих в области ИИ, рухнули на 17 %.

Не меньшее раздражение в США вызвало и то, что разработка DeepSeek обошлась всего в $5,6 млн. против сотен миллионов долларов, потраченных Open AI на ChatGPT. Реакция американских властей не заставила себя ждать. Одним из первых откликнулось командование ВМС США, запретившее личному составу пользоваться не только китайской нейросетью, но и любыми другими ИИ-приложениями, включая ChatGPT.

Как сообщает CNBC, соответствующие инструкции были отправлены от имени директора по информационным технологиям Министерства ВМС более чем 30 сотрудникам и позже разошлись среди командования флота.

Впрочем, эйфория китайских разработчиков от внезапного успеха продолжалась недолго. Ответом конкурентов стали мощнейшая DDoS-атака на DeepSeek и инициированное Open AI и ее главным спонсором Microsoft расследование, поскольку там уверены в краже у них информации, которая была использована для создания китайского чат-бота. Как результат — на сегодняшний день DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей.Источник — CNBC