 

Исследователи продемонстрировали беспроводную зарядку электромобилей мощностью 270 кВт

03.02.2025, 7:55, Разное
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Исследователи из Национальной лаборатории Окриджа (ORNL) представили технологию, способную передавать мощность 270 кВт. Эта инновация была продемонстрирована совместно с Volkswagen Group на электромобиле Porsche Taycan.

Фото из открытых источников / ORNL

В марте 2024 года команда ORNL установила рекорд, показав беспроводное зарядное устройство мощностью 100 кВт. Однако всего за три месяца исследователи сумели увеличить мощность более чем в два раза. По словам технического менеджера подразделения транспортных технологий DOE по сетевым и зарядным инфраструктурам Ли Слезака, это достижение стало результатом слаженной работы исследовательских групп ORNL по силовой электронике и электроприводам транспортных средств.

Основой новой системы стали легкие 19-дюймовые многофазные электромагнитные катушки, обеспечивающие высокую плотность мощности при компактном исполнении. Эти катушки, установленные в Porsche Taycan, позволяют эффективно передавать энергию, несмотря на ограниченное пространство и вес автомобиля.

Система ORNL демонстрирует впечатляющую эффективность — более 95% при зазоре 12 см между катушкой и землей. Это означает, что зарядка до 50% емкости батареи может быть достигнута всего за 10 минут. Кроме того, технология включает механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева и превышения ограничений по напряжению и току, что делает процесс безопасным и надежным.

Исследователи ORNL продолжают работу над созданием еще более мощных и компактных систем беспроводной зарядки. В ближайшем будущем планируется дальнейшее усовершенствование прототипа и разработки легких корпусов с улучшением механических, электрических, тепловых и магнитных характеристик.

По словам ведущего исследователя ORNL Бурака Озпинечи, такая технология приблизит нас к дню, когда зарядка электромобиля займет не больше времени, чем посещение магазина.


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