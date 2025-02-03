 

Ученые предложили использовать ИИ для проектирования ядерных реакторов

03.02.2025, 4:55, Разное
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Американские исследователи предлагают использовать способности искусственного интеллекта в проектировании ядерных реакторов. Исследование, проведенное под руководством профессора Мэтта Меммотта из Университета имени Бригама Янга, опубликовано в журнале Nuclear Engineering and Design.

Фото из открытых источников

По словам Меммотта, на создание и лицензирование ядерных реакторов в США уходит до двадцати лет и миллиарда долларов, а на строительство — еще пять лет и от пяти до тридцати миллиардов долларов. Однако благодаря инновационному подходу, основанному на использовании ИИ, этот процесс может быть сокращен на десятилетия, существенно снизив финансовые затраты.

В ходе исследования Меммотт и его команда разработали несколько алгоритмов ИИ, выбрав наиболее эффективный из них. С помощью этого алгоритма им удалось за двое суток спроектировать оптимальную конструкцию защитного щита для ядерного реактора — задача, которая требует обычно месяцев трудоемкой работы специалистов.

«Конечно, человек все еще остается важным фактором в принятии конечных решений и в области безопасности, но использование ИИ значительно ускоряет и упрощает начальные этапы проектирования», — подчеркнул профессор.

Эксперты также отмечают, что привлечение искусственного интеллекта в ядерную энергетику может значительно снизить стоимость производства электроэнергии в будущем. Это открывает новые перспективы для устойчивого развития энергетического сектора и уменьшения зависимости от ископаемых ресурсов.

Представленные исследования и их потенциальные применения могут стать основой для дальнейших научных разработок и инноваций в области ядерной энергетики.


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