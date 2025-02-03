Ученые предлагают создать на Луне хранилище для сохранения биоразнообразия Земли

На протяжении миллиардов лет Земля видела рождение и исчезновение множества видов. В последние десятилетия этот процесс усилился и мир столкнулся с проблемами экологических катастроф и климатического кризиса. В ответ на это у ученых возникла необычная идея: создать биохранилище на Луне. Исследование опубликовано в журнале BioScience.

Фото из открытых источников

Эта инициатива возглавляется доктором Мэри Хагедорн из Национального института зоопарка и биологии охраны природы при Смитсоновском институте. В основе идеи лежит создание долговременного хранилища для видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевая особенность этого проекта — использование естественных условий Луны для криоконсервации образцов.

Почему Луна? Некоторые из лунных кратеров, расположенных на полюсах, никогда не видят солнечного света. В этих местах температура постоянно остается ниже -196°C, что делает их идеальными для долгосрочного хранения биологических образцов. В таких условиях можно обойтись без постоянного человеческого вмешательства или использования электричества — двух критически важных факторов для хранения на Земле.

Кроме того, Луна предлагает уникальные условия: разреженная атмосфера, практически отсутствие погоды и значительно меньшая сейсмическая активность по сравнению с нашей планетой. Эти факторы делают Луну идеальным местом для хранилища, в отличие от земных условий, где климатические изменения могут нарушить стабильность даже самых надежных объектов. Например, знаменитое Глобальное хранилище семян на Шпицбергене столкнулось с необходимостью ремонта после того, как неожиданное таяние вечной мерзлоты привело к утечке воды в туннель.

Однако перед командой стоит множество вызовов. Необходимо решить вопросы транспортировки образцов, защиты их от радиации и разработки эффективной системы управления объектом. В качестве первого шага учёные планируют использовать звездчатого бычка (Asterropteryx semipunctata) для создания протоколов криоконсервации на Луне. Фибробласты из кожи этого животного могут быть использованы для клонирования, что делает его идеальным кандидатом для первых испытаний.

Команда планирует сотрудничество с космическими агентствами для проведения испытаний на Международной космической станции. Это позволит лучше понять, с какими проблемами можно столкнуться в будущем.