Ученые так и не смогли расшифровать загадочные письмена острова Пасхи

Рапа Нуи, или остров Пасхи, находится в Тихом океане, вдали от глаз цивилизации. Этот загадочный кусочек земли привлекает внимание не только своими огромными каменными моаи, но и таинственной письменностью, которая до сих пор остается нерасшифрованной.

Фото из открытых источников

На острове, удаленном на 3600 километров от побережья Чили, жил народ Рапа Нуи, известный своими уникальными культурными достижениями. Сотни гигантских каменных статуй, высеченных местным населением в период с 1100 по 1650 годы нашей эры, сохранились до наших дней.

Однако пришествие европейцев в 18 веке принесло с собой не только торговлю и новые технологии, но и разрушительные последствия. Болезни, работорговля и насильственные конфликты сократили население острова и повлияли на сохранение его культурных артефактов.

Особое внимание уделяется письменности Ронгоронго, символам, вырезанным на деревянных табличках. С 1860-х годов миссионеры и исследователи начали собирать эти артефакты, отправляя их в Европу для изучения, однако расшифровка остается несбывшейся мечтой.

Фото из открытых источников

В 1950-х годах этнолог Томас Бартель из Тюбингенского университета идентифицировал сотни символов, но окончательного успеха добиться не удалось. Символы не соответствуют ни одной из известных систем письма, что подчеркивает их уникальность и, возможно, их развитие в изоляции от других культур.

Тем не менее, ясно, что ронгоронго не имеет явного отношения к какой-либо другой известной системе письма и, возможно, развивалась в полной изоляции от других культур. Хотя она уникальна, она перекликается с определенными характеристиками, которые используются во многих других человеческих системах письма, то есть Ронгоронго на Рапа Нуи привезли не инопланетяне.

«Формы знаков не похожи ни на одну известную письменность, и поэтому они, похоже, были изобретены с нуля», – говорится в исследовании 2022 года, проведенном группой итальянских лингвистов.

«Каким бы статусом ни обладало его создание, Ронгоронго обладает характеристикой, общей для всех созданных на основе изображений письменностей, а именно тем, что его знаки в высшей степени иконичны: их формы изображают реальные или вымышленные вещи, включая человеческие фигурки и части тела, животных, растения, инструменты и другие объекты, созданные человеком, небесные тела и т.д.», – говорится в нем.

Несмотря на все трудности и неудачи, исследования продолжаются. В 2024 году исследователи применили новые методы радиоуглеродного датирования для четырех табличек, что может пролить новый свет на их возраст и происхождение.

Исследования показали, что деревянные таблички, на которых выгравированы глифы, были сделаны из дерева, которое не растет на самом острове Пасхи, но происходит из Африки. Это подтверждает теорию о возможном влиянии европейских контактов на письменность Ронгоронго.

Таким образом, письменность Ронгоронго продолжает быть одной из самых захватывающих загадок археологии и лингвистики. Ее расшифровка может не только изменить представление о культуре Рапа Нуи, но и о развитии письма в целом.