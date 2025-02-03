Женщина утверждает, что не спит уже 30 лет

В небольшой вьетнамской провинции Лонг Ан работает 49-летняя Нгуен Нгок Мю Ким, которая получила прозвище «бессонная мутантка». Ким утверждает, что она не спала ни одной ночи в течение последних трех десятилетий.

Фото из открытых источников

Эта необычная жительница известна также как «швея, которая никогда не спит». Прозвище стало частью её идентичности, и она с радостью принимает его. Нгуен Нгок Мю Ким рассказывает приезжим журналистам, что она действительно не спала многие годы и это никак не сказалось на её здоровье. Однако она не считает себя аномалией природы.

«Я не была рождена с этой способностью», – рассказывает Ким, – «Я приучила себя поздно ложиться с детства».

Все началось с привычки читать допоздна. Затем, когда она стала работать швеей, приходилось работать допоздна, чтобы вовремя выполнять заказы.

«Каждую ночь было так: я сидела за своей швейной машинкой и не решалась заснуть, потому что боялась, что не смогу справиться с заказами», – поделилась Ким. «Сначала я засыпала за работой, делала ошибки, чувствовала усталость и головокружение, даже попадала в аварии».

Но постепенно её тело адаптировалось к недостатку сна.

«После того как я бодрствовала месяцами, а затем годами, мои глаза и моё тело привыкли к недостатку сна. С тех пор я не могла заснуть, даже если бы захотела», – добавляет она.

Хотя медицина пока не подтвердила состояние Ким, её история продолжает вызывать интерес. В Лонг Кане свет в её киоске горит круглосуточно, двери всегда открыты. Местные жители и приезжие могут в любое время заглянуть и увидеть её за работой.

«Сначала мало кто обращал внимание на мой недостаток сна», – рассказывает Ким. «Но со временем люди начали замечать, что я всегда работаю. Увидев, что слухи оказались правдой, они распространились, и вскоре я стала известной своей способностью постоянно бодрствовать».

Недавний всплеск интереса к её истории в социальных сетях привёл к тому, что к Ким снова потянулись толпы посетителей. Люди приезжают со всей страны, чтобы увидеть её своими глазами и удостовериться в правдивости легенды. И, кажется, Нгуен Нгок Мю Ким не возражает. Её двери всегда открыты, и свет продолжает гореть всю ночь напролёт.