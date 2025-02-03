Мнение: Мошенники присылают деньги, антироссийская цензура в Википедии и спортсменка под русским флагом

1. Методы телефонных мошенников становятся всё более иезуитскими. Теперь они начинают вымогательство с отправки потенциальным жертвам символической суммы денег. В комментариях к денежному переводу пишут благодарность за помощь иностранным боевикам, а потом звонят и шантажируют — или переводи нам деньги за молчание, или мы отправим на тебя донос в ФСБ (ссылка).

Некоторые наивные души пытаются откупиться, и это обычно заканчивается плохо, так как мошенники, почуяв слабину, плотно берут заглотившего крючок карася в оборот. Эпоха, в которую мы живём, напоминает мне лихие девяностые, только без передачи «600 секунд». В те страшные годы народ боялся выходить на улицу, так как на улице прохожего подстерегали тысячи ловушек — от грубой физической агрессии до изощрённого обмана.

Сейчас у нас то же самое, только «улицей» с 2022 года стал наш смартфон. Стоит нажать на зелёную кнопку, отвечая на звонок, и мы в киберпанке. От пробития не застрахован никто, сломать защиту могут даже у опытных сотрудников Лаборатории Касперского (ссылка). Бодрит!

2. К вопросу о том, почему Википедия — это проблема, которую надо решать. Недавно попавшие в плен вражеские боевики сознались под камеру в зверствах на территории России. Кроме признания преступников есть и полный набор других неопровержимых улик. Несмотря на это, статью о резне в русском селе Курской области с Википедии… удалили (ссылка).

Я посмотрел, как викиадмины это провернули — тут без мошеннического креатива тоже не обошлось. Сначала статью о преступлении вражеских военных создал обычный пользователь Википедии. Создал криво, на эмоциях, не оформив по всем правилам, и нарушив несколько бюрократических правил.

Молодой модератор, еврей-украинец из Австралии, моментально удалил статью, сделав вид, будто это «вандализм». Разумеется, слукавил, так как небрежно оформленная статья — это не вандализм. Вандализм — это, например, статья с названием «ПЕТЬКА_ИЗ_5Б_ДУРАК» и с содержанием в виде фразы «ЛИТЛ ГИТЛ», повторённой 500 раз. Неаккуратно оформленную статью по правилам Википедии следует просто привести в порядок: правильно отформатировать, вычистить неточности, добавить ссылки на источники и так далее, но сходу не удалять.

Статью попытались было восстановить другие пользователи, но дальше в дело вступил уже другой викиадмин — матёрый, заслуженный, со схожим биографическим бэкграундом, только постарше. Он ещё раз удалил статью о резне в русском селе и полностью заблокировал попытки создания новых статей на эту тему (ссылка). Вот диалог, в котором простые пользователи безуспешно пытаются спорить с опытным бюрократом (ссылка):

— Что не так было с этой статьей, можно узнать?

— В первой версии, к удалению которой я отношения не имел (пытался в это время посмотреть, какие действительно есть признающие это международные источники без подозрений в подконтрольности той или иной стороне), помимо большого количества именно российских ресурсов и явной ненейтральности описания, было минимум два источника, вообще не упоминавших это поселение, то есть подложных. В последующих версиях, а также выступлениях на служебных страницах, пошли явные оскорбления, использование терминов типа “геноцид” без однозначно авторитетных в таком определении и неаффилированных АИ, типичные трюки вандалов типа подмены слов в заголовках, разрядки, олл-капс, дополнительные подлоги типа “ООН осудил Украину за резню” (российское представительство во главе с Небензей — не ООН как таковое; заявления последней специально поискал). Желающим восстановления — на ВП:ВУС, с набором источников, полностью соответствующих требованиям посредничества ВП:УКР и готовностью представить нейтральный, не “трибунный” черновик при признании источников приемлемыми, без малейших оскорблений хоть украинской стороны, хоть Википедии, а также без параллельного хулиганства в пространстве статей и на служебных страницах.

— Посмотрел статью «резня в Буче», там используется термин геноцид. Удалите ту статью?

— Если умеете читать, а не только проверять наличие заданного слова, там идет подробный разбор с разными мнениями об отнесении или не отнесении резни к геноциду, в полном соответствии с принципом нейтральности.

Позволю себе опереться на свой опыт эксперта по спорам в интернете. Я написал за последние 18 лет что-то около 15 тысяч статей и получил к ним больше 5 млн комментариев. Также я регулярно вступал с комментаторами в спор и, чем я особенно горжусь, нередко менял своё мнение, когда комментаторы указывали мне на ошибки или приводили мне неопровержимые факты.

Так вот, весь мой опыт буквально кричит о том, что переубедить викиадминов не получится, так как они, судя их действиям и репликам, твёрдо настроены до упора оправдывать своих.

3. Тем временем впервые за долгое время меня до мурашек пробрала гордость за русский спорт. Когда нашей спортсменке, мастеру спорта по ружейной стрельбе Анне Тараносовой, запретили выступать под русским флагом, она заключила контракт и поехала инструктором в зону СВО. Там выступления под русским флагом безусловно разрешены (ссылка).

Более конкретно, госпожа Тараносова учит наших бойцов отстреливать из 12-го калибра летящие на них FPV-дроны. Очень ковбойский и кинематографичный навык, на мой взгляд.