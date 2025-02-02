Мнение «аналитика»: О приближении Гражданской войны… Рубикон перейдён?

Большая лавина возникает от мелкого камешка. Грандиозные события и тектонические сдвиги порой начинаются с мелких инцидентов. Поводом к «Арабской весне», потрясшей многие страны Ближнего Востока и Северной Африки стал заурядный конфликт между чиновником и лавочником, приведший к мученической смерти одного из участников. Из этой «искры» возгорелось пламя…

Справедливости ради, произошло это лишь потому, что атмосфера в обществе и так уже была достаточно наэлектризована, превратившись во взрывоопасную смесь. Однако могло и «рассосаться» на какое-то время, не случись искры.

Сейчас наблюдается нечто похожее. Общественный нерв напряжён до предела. Экзальтация в обществе достигла пика. А на горизонте маячит «похабный» мир, означающий фиаско. Что лишь добавляет эмоций.

И вот на этом фоне… происходят сразу три трагичных инцидента, спрессованных вокруг одной и той же темы.

В помещении ТЦК Ровенской области Украины произошёл взрыв. «Известно об одном погибшем лице, ещё шестеро получили ранения», — говорится в публикации Нацполиции в телеграм-канале.

Военкома из Яворовского ТЦК Львовской области сильно избили гражданские, которых он хотел увести. Об этом рассказал сам пострадавший. «Я прошёл фронт, а мне говорят: вы нигде не были, что вы хватаете гражданских? Это обидно», — заявил военнослужащий. Но он хотя бы остался жив.

А вот в Пирятине Полтавской области военкому повезло меньше. Его застрелили, когда он сопровождал в ТЦК группу «бусифицированных». На автозаправке человек в балаклаве просто подошёл к людолову и после недолгой перепалки сразил того наповал. После чего скрылся с одним из принудительно мобилизованных.

Последний инцидент стал «красной линией», расколовшей украинский социум. Военные и прочая милитари-тусовка взъярились страшно и… начали угрожать применением оружия по гражданам даже при малейшем проявлении неуважения к людям в форме. Главком Сухопутных войск Украины Михаил Драпатый потребовал «беспощадно покарать» нападавших на военкоматы и военкомов. А часть милитари-актива пошла ещё дальше,

заявив о готовности «применять табельное оружие без предупреждения» по всякой «уклонистской падали», если та только вздумает сопротивляться мобилизации. С другой стороны, часть украинского социума не только не осуждает происшествие в Пирятине, но и удовлетворённо говорит «Так вам и надо, с***ки, за “бусификацию”!». Отчего командование ВСУ даже закрыло все комментарии в «Телеге» к посту Михаила Драпатого.

И это действительно «Рубикон».

Армия, которая раньше защищала соотечественников с оружием в руках теперь готова стрелять по тем же соотечественникам «без предупреждения». А соотечественники, которые три и даже два года назад были готовы носить военных на руках, донатили им в помощь, как не в себя, теперь готовы стрелять по людям в погонах. Хотя бы из «самообороны».

А это значит, что уже саму концепцию «войны с Россией», предложенную киевскими властями, значительная часть украинского общества перестала считать справедливой. И, как минимум, не хочет в этом участвовать.

В итоге, «шесть миллионов украинских мужчин, не ставших на воинский учёт – это не “…ссыкуны и ухилянты”. Это – национальная катастрофа. А военных, которые вернутся с фронта, ждут в основном, не цветы и восторги, а ужас и неприятие. Особенно, по мере быстрого нарастания бытовых конфликтов, неизбежных в обществе, где не просто массовый ПТСР, а гигантская травма, направленная друг на друга», — вангует бывший советник президентского офиса Алексей Арестович.

«Мы в стадии разложения и предреволюционной ситуации. Безответственностью вождей общество утратило всякие моральные ориентиры и доведено до стадии полного остервенения друг на друга… И в сложившийся системе отношений, мы уже не вытянем ни мирной жизни, ни военной. Не существует способов выйти из этой ситуации, кроме как признать поражение и свою полную персональную и коллективную ответственность за это поражение. Признать, что с самого начала, с 1991 года, вся установка у нас была ложной и порочной, и ни к какому другому результату она не могла привести в принципе», — добавляет он же.

Но проблема в том, что пока до подобных признаний украинский социум не дорос.

Из чего следует, что внутренний гражданский конфликт весьма вероятен, как только закончится «внешний» военный. А может, и до того, как он закончится.

И вопрос уже не в том, будет или не будет всеукраинская гражданская война, а в том, какие формы она примет на этот раз?

И надо ли в неё вмешиваться России, либо лучше не проявлять «наружный гуманизм» и положиться на естественный ход истории?

Но сможет ли #Кремль быть настолько мудрым, чтобы не…?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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