 

Зеленский рассказал об уничтожении центрального командного пункта в Курской области

02.02.2025, 23:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Курской области центральный командный пункт российской армии. Потери среди командного состава могут составить десятки человек. Об этом пишет “Украина 24”.

“Это была наша справедливая военная цель, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение различных видов оружия, но комплексный удар был нанесен по ним”, – заявил президент, отметив, что на КП находились и офицеры из КНДР.

31 января генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении командного пункта российской группировки войск “Курск” в Рыльске Курской области. Согласно заявлению генштаба, это часть системных усилий, направленных против системы управления войсками, чтобы лишить российскую армию управления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В Москву прибывает делегация ХАМАСа

02.02 / День сурка – Фил предсказал еще шесть недель зимы

02.02 / США атаковали позиции “Исламского государства” в Сомали

02.02 / Университет Мичигана запретил деятельность антиизраильской студенческой организации

02.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1075-й день войны

02.02 / В ходе военных действий против Украины погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

02.02 / Десятки людей под завалами в Судже, РФ и Украина обвиняют друг друга

02.02 / Антисемитские граффити обнаружены в Сиднее, Мельбурне и Перте

02.02 / Ракетный удар армии РФ по Полтаве – не менее 12 погибших, среди них двое детей

02.02 / Девять стран сформировали “Гаагскую группу по поддержке Палестины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика