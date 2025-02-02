Загадочные объекты подо льдами Антарктиды обнаружили ученые: что скрывают шельфовые ледники?

Под ледяным покровом шельфового ледника Дотсон в Западной Антарктиде, исследователи сделали открытие, которое может объяснить причину стремительного таяния антарктических льдов.

Фото из открытых источников

Недавние экспедиции с использованием автономных подводных роботов, которые смогли погрузиться в суровые глубины под ледником, выявили ранее невиданные подводные структуры. Многие из них достигают нескольких сотен футов в длину. Исследование опубликовано в Science Advances.

Эти находки предоставили ученым беспрецедентный взгляд на динамику шельфовых ледников, которые играют ключевую роль в стабилизации ледяного покрова Антарктиды и удерживают огромные массы льда от свободного стекания в океан. Однако неуклонное повышение температуры мирового океана и изменения в его циркуляции грозят разрушить это хрупкое равновесие. Это ускоряет таяние шельфовых ледников и, как следствие, способствует повышению уровня моря по всему миру.

Впервые, благодаря использованию передовых технологий, исследователи смогли детально изучить таяние у основания шельфового ледника Дотсон. Подводные роботы, оснащенные многолучевыми эхолотами, составили высокоточную карту площадью около 140 квадратных километров, выявив на ней захватывающие объекты: от каплевидных образований до внушительных плато и эрозионных канав, простирающихся на десятки метров.

Фото из открытых источников / Визуализация объектов, расположенных под ледяным щитом Дотсона / Автор: Филип Стедт / Гетеборгский университет

Изучая полученные данные, исследователи обнаружили, что динамика таяния значительно различается в разных частях ледника. В восточной части ледяной покров оказался толще, и таяние происходит медленнее, тогда как на западе наблюдается обратная картина: более тонкий лед и высокие скорости таяния. Эта разница объясняется наличием модифицированной циркумполярной глубоководной воды (mCDW), которая, взаимодействуя с ледяной основой, размывает её быстрее.

Одним из самых удивительных открытий стала сложная игра океанических условий, которая создает уникальные структуры и влияет на скорость таяния льда. Турбулентность, возникающая из-за смешивания под действием сдвига, и процессы двойной диффузионной конвекции — всё это взаимодействует, формируя крупные базальные каналы и террасы, ранее невидимые подо льдами.

Эти открытия дают ученым возможность более точно предсказывать, как будет развиваться таяние шельфовых ледников в будущем. Оценка скорости таяния в разных частях ледника Дотсон и связанных с ним процессов помогает создать более точные модели, которые будут критически важны для понимания глобальных последствий таяния ледников Антарктиды.

«Это новое разнообразие процессов, все из которых активны под одним шельфовым ледником, необходимо учитывать для точного прогнозирования будущего таяния шельфового ледника Антарктики», — подчеркивают авторы исследования.

В ближайшие годы изучение антарктического льда станет ещё более интенсивным, поскольку научное сообщество стремится лучше понять, как океан и лед взаимодействуют в условиях стремительно меняющегося климата.