Мнение: «Коммунистический ИИ» в Китае, модель ОпенАИ думает по-китайски и антикитайские ИИ-санкции США

1. Фанаты левых идей воодушевленно встрепенулись после выхода китайской нейросети ДипСик, которая оказалась (по первым восторженным сообщениям блогеров) мощнее и дешевле американских аналогов. Вот на что способны коммунисты, утёрли буржуям нос!

В реальности, разумеется, китайский ИИ был создан капиталистами, причём не просто капиталистами, а даже биржевыми спекулянтами, и конечно же не на основе «программного кода советских программистов, написанного ещё в 1985 году». Недалёкие Свидетели СССР очередной раз приняли сатирическую новость с Панорамы за реальную (ссылка). Помнится сами авторы Панорамы удивлялись, до чего же любят неокомми самообман. Прочтут, например, явно вымышленный текст про памятник кровавому Пол Поту, и сами себя начинают убеждать: «да, был геноцид, но ведь и порядок был!». Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Почитал в Телеграме некоторое количество натужных шуток про то, как «узкоглазые коммунисты на одной идеологии, красном флаге, цитатах Мао и патриотизме нагнули всю эту вашу Кремниевую долину», и прочий ретро-карго-культ на тему китайского DeepSeek, который действительно немного покоцал капитализацию Nvidia и прочего Nasdaq.

А теперь читаем прекрасное:

«Reuters: Затем в 2015 году Лян стал соучредителем квантового хедж-фонда, который использует сложные математические алгоритмы для [биржевой] торговли, а не человеческий анализ.

К концу 2021 года портфель фонда составил более 100 млрд юаней (13,79 млрд долларов США), но в апреле 2023 года он объявил в своем аккаунте WeChat, что расширит свою сферу деятельности за пределы инвестиционной отрасли и сосредоточит ресурсы на «исследовании сути AGI [Сильного ИИ]». DeepSeek был создан месяц спустя.

OpenAI определяет AGI [Сильный ИИ] как автономные системы, которые превосходят людей в большинстве экономически ценных задач.

Сотрудники DeepSeek в основном являются выпускниками и аспирантами ведущих университетов Китая, которые, по мнению Ляна, предпочитают работать в DeepSeek, потому что компания решает самые серьёзные задачи в области ИИ.

«Очевидно, что лучшие таланты привлекают решения самых сложных проблем мира», — заявил он в июле.»

Итого, координатор создания удивительной китайской ИИ-модели — это «финансист-квант» и сооснователь биржевого инвестиционного фонда, который много лет (с 2015) успешно управляет миллиардами долларов с помощью алгоритмизированных систем биржевой торговли. Ещё раз медленно — это основатель квантового хедж-фонда, а ведь при слове «хедж-фонд» рука любого правоверного ретро-карго-культиста тянется к пролетарскому маузеру ради совершения немедленного акта восстановления социальной справедливости.

В 2023 этот финансист расширил инвестиционную декларацию фонда, чтобы можно было вкладывать деньги не только в финансовые активы, но ещё и в исследования искусственного интеллекта. Мощная команда айтишников (см. специфику фонда) уже была в наличии. Ну и вот вам наглядный результат от деятельности очередного «барыги и спекулянта»…

Наши тележурналисты, кстати, недалеко от коммунистов ушли — тоже попались на шутку (ссылка). Они знают, что их застрявшая в прошлом публика дуреет от прикормки «достаточно взять простой советский $X», а проверять факты уже считают излишним. Судя по тому, как съеживается и деградирует аудитория телеканалов, скоро они последуют примеру своих коллег с радио: начнут всучивать пенсионерам чудодейственные эликсиры из лосиных хвостов и ежиных иголок по цене в 200 тысяч рублей за флакон.

Кстати, мы с Кримсональтером сегодня в течение часа обсуждали феномен ДипСик на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Если коротко — нет, китайцы не обогнали США, однако последствия от появления ДипСик всё же ожидаются серьёзные.

2. Искусственный интеллект от ОпенАИ не понимает до конца различий между языками и периодически начинает «думать» не на том языке, на котором должен дать ответ (ссылка):



Новая ИИ-модель OpenAI o1 демонстрирует неожиданные языковые особенности. В процессе решения задач она иногда начинает «думать» на китайском, персидском или других языках, даже если вопрос был задан по-английски. Эксперты предполагают, что это может быть связано с особенностями обучения модели или ассоциациями, сформированными во время работы с различными данными. Однако из-за закрытого характера разработки OpenAI точные причины этого явления неизвестны.

Забавно, но аналогичный упрёк можно адресовать и Льву Толстому, который пишет по-русски, но иногда переходит на другие языки: «Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте».

Интересно, какой язык выберут две продвинутых модели из будущего — какие-нибудь о10 из 2029 года — чтобы поговорить друг с другом? Они выберут человеческий язык, это понятно, но вот какой именно из них?

3. Тем временем власти США пытаются затормозить развитие ИИ-технологий в Китае и в России. Джо Байден перед своим уходом с поста президента успел ввести несколько новых репрессивных мер (ссылка):

Администрация президента США Джо Байдена утвердила новые правила, которые запрещают импорт и продажу умных автомобилей с китайскими и российскими технологиями. Эти меры касаются как аппаратных, так и программных компонентов, имеющих «достаточную связь» с Китаем или Россией. Новые ограничения вступят в силу с 2027 года для моделей пассажирских автомобилей, чей вес не превышает 4,5 тонны. Ожидается, что правила будут дополнительно расширены на автобусы и грузовики.

Главное направление американского вредительства – запрет на поставку чипов в Китай. При этом под термином «США» следует понимать не только территорию самих США, но и Тайвань, и Южную Корею, и Нидерланды (ссылка):

Байден запретил TSMC и Samsung изготавливать 14- и 16-нм чипы для Китая.

Администрация Байдена продолжает ужесточать экспортные ограничения, чтобы сдержать технологический рост Китая в сфере полупроводников. Команда уходящего президента добавила к прежним санкциям новые правила для производителей чипов. Теперь контрактные компании, даже за пределами США, обязаны проверять, не способствуют ли их клиенты развитию китайской оборонной промышленности. Если возникает подозрение, что заказчики связаны с военными структурами КНР, поставщикам грозит запрет на дальнейшие сделки.

Как мы с вами уже обсуждали, запрет серьёзно запоздал. Китай стремительно нагоняет американский блок стран в сфере микроэлектроники, так что максимум лет через 10-15 иностранные чипы будут китайцам попросту не нужны.

Кстати, выход китайского ДипСик примерно совпал по времени со вводом США новых санкций по чипам. Если бы я был склонен к теориям заговоров, и если бы я меньше знал про ДипСик, я бы предположил, что китайцы решили щёлкнуть американцев по носу: показать, что отлично справляются с разработкой ИИ, обходясь куда меньшими вычислительными мощностями.