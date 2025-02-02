Рупор кремлевской пропаганды: Проблема легитимности

Проблема легитимности

Генерал Келлог, которому Трамп поручил закончить войну на Украине сообщил, что США хотят в 2025 году от Украины, чтобы она провела у себя парламентские и президентские выборы.

Причина этого плохо завуалированного требования кроется в вопросах легитимности украинской власти, вернее в отсутствии этой самой легитимности.

Путин недавно сообщил, что не считает Зеленского легитимным президентом Украины.

С точки зрения украинского закона Зеленский попрал Конституцию Украины и фактически захватил власть, незаконно ее удерживая. Когда ставка делалась исключительно на войну, это не было проблемой. Когда встал вопрос о переговорах, это стало проблемой. Россия прямо указывает, что эта проблема американцев, так как это их марионетка. И американцы понимают, что это теперь их проблема – как создать легитимную власть на Украине, которая может подписать хоть что-то, что будет признано Россией.

Очевидно, что с нелегитимной властью на Украине России что-либо подписывать бессмысленно (тут опустим вопрос, что кинуть могут и "легитимные", как с Минскими соглашениями), так как на основании этой нелегитимности можно даже в правовом режиме отменить впоследствии любые договоренности с РФ.

Поэтому для старта переговоров и тем более парафирования любых соглашений, на Украине должен появится легитимный президент и легитимный парламент. А это требует выборов.

Военных препятствий для этого нет. РФ спокойно проводила выборы во время войны, в том числе и в новых регионах, несмотря на обстрелы. Очевидно, что специально стрелять по избирательным участкам России нет никакого смысла. Отказ от выборов – это попытка продлить диктатуру и затянуть войну. Теперь же эта позиция начинает сталкиваться с требованиями США, которые хотят как минимум попробовать поторговаться с Кремлем на тему Украины, для чего Вашингтону будет требоваться легитимная марионетка с правом подписи.

Собственно, на вопросе продавливания выборов на Украине будет хорошо видно, насколько администрация Трампа всерьез заинтересована в прекращении войны на Украине. Рычаги для воздействия на кокаинового фюрера и его шайку у Вашингтона имеются. Если они не будут задействованы, значит все происходящее не более чем дипломатическая игра.

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Источник: Colonel Cassad

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