 

Рупор кремлевской пропаганды: Сэкономили миллиарды на ЛГБТ

02.02.2025, 20:35, Разное
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После сокращений расходов на продвижение повесточки в гос.органах США, ежегодная экономия бюджета составила более 1 млрд. долларов. И это только по верхам прошлись. Фактически, только в США, ежегодно на пропаганду гомосятины и толерастии тратились миллиарды долларов государственных средств. Поставлена задача экономить на гомосятине 3 млрд. в год.

После запрета для трансгендеров служить в армии, на очереди еще целый ряд инициатив направленных на ликвидацию "наследия Байдена", которое ликвидируют под лозунгами "борьбы с извращениями" и "экономии средств".

В корпоративном секторе такая же история. Часть компаний по тихому (или не очень) сворачивают "отделы толерантности", отменяют "расово-гендерные квоты при приеме на работу", избавляются от нанятых "расово-гендерных активистов", обещают потребителям исключить продвижение повесточки в своих продуктах.

Также под удар попала толерастическая периферия, которая сидела на американском финансировании, получая доллары за радужные флаги. Теперь эта публика ноет и интересуется, где она "будет харчеваться", так как Европа очевидно весь это шабаш дармоедов финансировать не будет, только самых ценных.

В целом, достаточно занятно наблюдать над форсированным демонтажом одной из главных американских скреп последнего десятилетия. Трамп явно намерен демонтировать ее так, чтобы потом восстановить в прежнем виде все это было невозможно.

Источник: Colonel Cassad

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