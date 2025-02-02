Сахар ускоряет биологическое старение, обнаружили ученые

Исследователи выяснили, что чрезмерное потребление сахара может значительно ускорить процесс старения клеток. Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, раскрывает, как именно сладкое влияет на наши биологические часы, даже если в остальном мы придерживаемся здорового питания.

Фото из открытых источников

Исследование, в котором приняли участие 342 женщины среднего возраста, показало, что у тех, кто употреблял большое количество сахара, клетки выглядели «старше». Специалисты пришли к выводу, что потребление сахара может быть упускаемым из виду фактором, который определяет, почему некоторые люди стареют быстрее своих сверстников.

Специалист по диетологии Барбара Ларайя из Калифорнийского университета в Беркли пояснила, что отказ от всего лишь 10 граммов добавленного сахара в день может быть эквивалентен «переводу биологических часов вспять на 2,4 месяца», если придерживаться этой привычки длительное время.

Эпигенетические изменения, накапливающиеся в нашей ДНК, играют ключевую роль в процессе старения. Эти изменения действуют как химические замки, деактивируя гены и изменяя способ выражения генетического кода организма. Эпигенетические часы – это набор таких изменений, который позволяет ученым определять истинный биологический возраст человека и выявлять повреждения или стрессы, которым подвергались клетки.

Известно, что диета, образ жизни, генетика и болезни влияют на скорость тиканья этих биологических часов. Однако данное исследование впервые сосредоточилось на роли сахара в этом процессе. Полученные данные показали, что добавленный сахар может изменять эпигенетические переключатели, связанные со старением, быстрее, чем более здоровая пища может их отключить.

Особенно заметна эта разница была у участниц, придерживающихся диет, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами. Например, у женщин, соблюдающих средиземноморскую диету, эпигенетические часы тикали медленнее всего. Однако даже у них, при высоком потреблении сахара, клетки выглядели старше.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 25 граммов в день для женщин и 36 граммов для мужчин. Но средний участник исследования потреблял более 60 граммов сахара в день, а некоторые – более 300 граммов.

Важно отметить, что исследование основано на данных о питании, собранных в течение трех дней, и одном образце слюны. Элисса Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать окончательные выводы. Однако уже сейчас ясно, что высокий уровень добавленных сахаров ускоряет эпигенетическое старение, что ограничивает здоровое долголетие.

Этот новый взгляд на воздействие сахара на наш организм подчеркивает необходимость пересмотра диетических привычек. Если отказ от лишних граммов сахара может замедлить старение клеток и продлить жизнь, то, возможно, пора задуматься о том, что мы кладем в свою тарелку.

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены

для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций.

Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача!

