Спецпредставитель Трампа: Украина обязана допустить Медведчука и его партию к участию в выборах

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта Кит Келлогг заявил, что Украина обязана провести парламентские и президентские выборы до конца 2025 года, причём к участию должны быть допущены представители всего политического спектра.

Келлогг подчеркнул, что в ином случае Вашингтон больше не сможет поддерживать официальный Киев, поскольку «не считает приемлемым сотрудничество с диктатурами». Отвечая на вопрос журналистов, должна ли Украина допускать на выборы Виктора Медведчука, спецпосланник ответил утвердительно.

«Если господин Медведчук представляет какую-то часть народа Украины – а он, насколько мне известно, представляет – он безусловно должен иметь возможность баллотироваться. И его партия, и сам он. Это демократия», – сказал Келлогг.

Американец также предостерёг киевские власти от преследования инакомыслящих – в ином случае Вашингтон может ввести «такие же санкции, какие были введены против России за подавление оппозиции».

«Мы относимся к этому очень серьёзно, – добавил он. – Сейчас не те времена, когда президент США мог сказать про кого-то, что он «наш сукин сын» – есть определённые стандарты, которым обязаны следовать все наши союзники, если они хотят сохранить этот статус».

—