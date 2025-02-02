 

Сатурн выбросил комету за пределы Солнечной системы со скоростью 10 тысяч километров в час

02.02.2025, 18:00, Разное
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В последние годы астрономы все чаще сталкиваются с удивительными событиями, происходящими в Солнечной системе. Одно из таких событий, произошедших недавно, привлекло внимание ученых по всему миру: комета A117uUD была выброшена за пределы Солнечной системы после столкновения с Сатурном. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Research Notes of the AAS.

Фото из открытых источников

Комета A117uUD была впервые обнаружена 14 июня 2024 года с помощью Системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS). На первый взгляд, этот ледяной странник ничем не выделялся среди множества других небесных тел, но дальнейшие исследования показали, что A117uUD у него непростая история.

Используя 142 наблюдения кометы, команда исследователей смогла реконструировать ее орбиту и выяснить, что два года назад, в 2022 году, A117uUD совершила близкий пролёт мимо Сатурна. Столкновение с гравитационным гигантом радикально изменило орбиту кометы, превратив ее в сильно вытянутую эллиптическую форму и отправив на путь, ведущий за пределы влияния Солнца.

После столкновения комета начала двигаться в межзвездное пространство со скоростью 10 800 километров в час — это примерно в четыре с половиной раза быстрее, чем может развивать современный реактивный истребитель. A117uUD стала второй кометой в истории наблюдений, покинувшей Солнечную систему после гравитационного взаимодействия с одной из планет. Первая, комета C/1980 E1 (Боуэлл), была выброшена Юпитером в 1980 году.

«Тот факт, что за последние 45 лет мы наблюдали уже два таких случая, говорит о том, что подобные события могут происходить чаще, чем мы предполагали», — отмечают исследователи в своей статье.

Изначально команда астрономов предположила, что A117uUD могла быть межзвездным объектом, вторгшимся в Солнечную систему, как это было с объектом Оумуамуа в 2017 году. Однако дальнейший анализ показал, что комета имеет «местное» происхождение.

История с первым обнаруженным межзвездным объектом Оумуамуа до сих пор вызывает интерес у астрономов. Этот астероид странной формы, лишенный кометного хвоста, оказался настоящей загадкой. Некоторые даже предполагали, что он может быть инопланетным космическим кораблем. Однако последующие исследования показали, что его необычное поведение было связано с выделением водорода, накопленного внутри тела астероида.


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