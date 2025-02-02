РАН рекомендовала назвать Чапаевским переименованный Трампом Мексиканский залив

Учёный совет Российской академии наук единогласно поддержал инициативу Русского географического общества о переименовании Мексиканского (Американского) залива в Чапаевский.

Согласно последним исследованиям отечественных специалистов, легендарный красный комдив Василий Чапаев в 1910-1912 гг. посещал США и неоднократно рыбачил у берегов Флориды.

– Василий Иванович поехал в Штаты по программе «Работай и отдыхай», во Флориде он собирал апельсины, рыбачил и научился плавать. Именно поэтому мы предложили увековечить память этого великого деятеля, дав новое название водоёму, – сказал замглавы РГО Тимофей Сладков.

Теперь решение РАН должно быть утверждено Государственной думой, после чего залив получит новое официальное название на русском языке. Президент США Дональд Трамп также последовал примеру российских учёных и подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

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