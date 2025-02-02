 

В ходе военных действий против Украины погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

02.02.2025, 14:05, Новости дня
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Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко сообщил, что в зоне “специальной военной операции” погиб командир приморского добровольческого отряда “Тигр” Сергей Ефремов, занимавший пост вице-губернатора края.

“Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда “Тигр” Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор, – написал губернатор.

Ефремов – выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища. Участник агрессивной войны с Украиной, “герой ДНР”. В 2024 году стал вице-губернатором Приморского края, но продолжил участвовать в боевых действиях.


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