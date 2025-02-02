На выставке Gamer Tech 2025 представили геймерскую ложку с ИИ и RGB-подсветкой

На международной выставке Gamer Tech 2025 представили первую в мире геймерскую ложку, оснащённую искусственным интеллектом и RGB-подсветкой на 16 млн цветов и 12 независимых зон со встроенными эффектами. Новинка под названием eSports Spoon AI+ поступит в продажу в марте по цене $299,99.

Разработчики обещают, что владельцы устройства больше не пронесут еду мимо рта – благодаря лидару и двум камерам ложка подскажет, как скорректировать движение. Для оповещений пользователя в eSports Spoon AI+ предусмотрены динамик, вибромотор и специальные режимы подсветки.

«Умная» ложка весит 190 грамм и на одном заряде может проработать до 20 минут. Гурманы и поклонники технологии смогут докупить к ней док-станцию с функцией быстрой зарядки за $89,99. Для обновления прошивки ложки и её настройки потребуется компьютер с ОС Windows 11.

—