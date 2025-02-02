 

12 800 лет назад человечество пережило внеземное воздействие, показало исследование

02.02.2025, 11:05, Разное
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В исследовании, в котором приняли участие 24 ученых, раскрывается тайна древнего космического столкновения, которое изменило ход истории Земли. Исследование под названием «Чрезвычайный эпизод сжигания биомассы и ударная зима, вызванная космическим воздействием Младшего Дриаса ~ 12 800 лет назад» представляет доказательства того, что планета столкнулась с фрагментами кометы, вызвавшими глобальную катастрофу.

Фото из открытых источников

Геохимические и изотопные анализы, проведенные в 170 различных точках по всему миру, показали, что около 12 800 лет назад Земля пережила мощное космическое событие. Ведущий автор исследования профессор Адриан Мелотт из Канзасского университета сообщил, что обнаружены химические следы, свидетельствующие о массивных пожарах, затмили солнце пылью и планета покрылась снегом.

Это событие привело к резкому похолоданию, истощению растительности и значительным изменениям в экосистемах. Изучение образцов пыльцы показало, что сосновые леса были заменены тополями в результате массового сжигания биомассы. Кроме того, изменения в океанических течениях спровоцировали длительный период ледникового покрова, продолжавшийся тысячу лет.

Фото из открытых источников

Исследователи предполагают, что катастрофа произошла из-за столкновения Земли с фрагментами кометы диаметром около 100 километров. Этот удар вызвал мощные пожары и разрушил значительную часть экосистемы планеты.

Ученые также отмечают, что космическое воздействие могло повлиять на развитие человеческих обществ того времени, вызвав культурные изменения и уменьшение численности населения из-за осложнений в доступе к ресурсам.

Если эта гипотеза подтвердиться, то это изменит наше представление о влиянии космических катаклизмов на земную историю и подчеркнет важность мониторинга и защиты планеты от потенциальных будущих угроз из космоса.


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