Ученые предлагают отправить ИИ к инопланетянам для установления контакта

Учитывая стремительное развитие и потенциальную мощь искусственного интеллекта, возникает интересная перспектива использовать передовые языковые модели для общения с внеземными цивилизациями. По мнению ученых, большие языковые модели, созданные на базе нейронных сетей, помогут в поиске и установлении контакта с инопланетянами.

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В настоящее время большие языковые модели (LLM) стали неотъемлемой частью нашего мира, и теперь исследователи начинают рассматривать их потенциал с точки зрения межзвездного общения.

Эксперты в области поиска внеземного разума и передачи сообщений внеземным цивилизациям поднимают важный вопрос: может ли использование LLM помочь нам в установлении связи с гипотетически развитыми инопланетными общинами? После десятилетий поисков проект SETI не обнаружил явных признаков внеземного разума, инициированные сообщения остаются без ответа. Однако новый подход может изменить эту динамику.

Идея заключается в том, чтобы не только передавать базовые данные о человеческой культуре и науке, но и использовать LLM для создания обширного представления о человечестве. Это позволит внеземным цивилизациям изучать наши языки, общаться с нами через текст, изображения и звуки, и, возможно, даже задавать вопросы, получая репрезентативные ответы.

Если предположить, что мы хотим отправить эти LLM инопланетянам, нам потребуется несколько десятков лет для передачи сжатой модели. Это может показаться долгим сроком, но в масштабах галактики это ничтожное время. Важно отметить, что передача данных на такие расстояния требует не только технических, но и философских решений о содержании и представлении данных.

Идея использования LLM для межзвездного общения напоминает легендарный проект Вояджер с его медным диском, содержащим изображения, звуки, музыку и сообщения, представляющие разнообразие жизни на Земле. Этот аналоговый подход был направлен на создание капсулы времени для внеземных цивилизаций, и новые технологии позволяют нам продолжить это наследие в цифровом формате.

Однако такой подход не лишен рисков. Существует опасность, что враждебные цивилизации могут использовать эту информацию во вред человечеству. Тем не менее, с развитием технологий передачи данных, таких как лазерная связь и использование солнечной гравитационной линзы, возможно будет устранено большинство текущих ограничений.

Проекты, такие как миссия НАСА «Психея», показали, что использование лазерных технологий может значительно увеличить скорость передачи данных в космосе, что является ключевым аспектом в обеспечении успешного межзвездного общения.

Возможно, в далеком будущем разумная цивилизация может столкнуться с космическим кораблем, оснащенным древним компьютером, или получить сигнал, содержащий инструкции по восстановлению нашей ИИ. Это косвенное общение с нами могло бы раскрыть наше прошлое, наши амбиции и нашу сущность как технологического вида, показав этим формам жизни, что они были не одиноки и что когда—то существовала цивилизация людей — возможно, не так уж отличающаяся от их собственной и, возможно, все еще существующая.