 

«Рынок порешал» – главред «Медузы» объяснил появление рекламы телеканала «Спас»

02.02.2025, 9:33, Разное
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В условиях прекращения грантового финансирования со стороны властей США независимым СМИ приходится выживать в рыночных условиях, рассказал главред «Медузы» (СМИ признано иноагентом в РФ) Иван Колпаков.

Чтобы выживать в новых условиях, издания размещают коммерческую рекламу – именно так на главной странице «Медузы» появился баннер телеканала «Спас».

– Спустя 11 лет работы нам приходится заново учиться работать в условиях рынка. Рынок, так сказать, порешал, – признаётся он. – Раньше достаточно было раз в квартал сдавать отчёт и никаких проблем с финансированием не было. Мы заново вспоминаем, что такое «маржинальность» и «оборотные средства». Даже наняли экономиста, чтобы он нам это объяснял. Пришлось из-за этого сократить три ставки консультантов по инклюзивности.

Огромный баннер «Спаса», появляющийся на большинстве страниц, главред проблемой не считает. Он был размещён на коммерческих условиях, плата за него команду устраивает. В настоящее время ведутся переговоры и с другими потенциальными рекламодателями. В числе возможных кандидатов – компания «Конкорд», ряд крупных федеральных банков и крупные нефтедобывающие российские компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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