Ракетный удар армии РФ по Полтаве – не менее 12 погибших, среди них двое детей
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1 февраля в Полтаве (восток Украины) в результате российского ракетного удара был частично разрушен жилой пятиэтажный дом. По состоянию на утро 2 февраля, местные власти сообщают о 12 погибших.
Среди погибших двое детей.
17 человек получили ранения и травмы, среди них четыре ребенка.
Спасатели ГСЧС вытащили из-под завалов 22 человека.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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