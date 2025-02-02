 

Ракетный удар армии РФ по Полтаве – не менее 12 погибших, среди них двое детей

02.02.2025, 9:10, Новости дня
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1 февраля в Полтаве (восток Украины) в результате российского ракетного удара был частично разрушен жилой пятиэтажный дом. По состоянию на утро 2 февраля, местные власти сообщают о 12 погибших.

Среди погибших двое детей.

17 человек получили ранения и травмы, среди них четыре ребенка.

Спасатели ГСЧС вытащили из-под завалов 22 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.


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