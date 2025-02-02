Используют ли внеземные цивилизации солнечные панели на своих планетах?

В последнее время астрономы ищут ответ на вопрос: существуют ли во Вселенной цивилизации, способные построить гигантские массивы солнечных панелей для поглощения звездной энергии? Исследования, опубликованные в The Astrophysical Journal, ставят под сомнение эту теорию, утверждая, что поиск таких техносигналов может не оправдать себя.

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Идея поиска инопланетных цивилизаций через обнаружение солнечных панелей на планетах или вокруг звезды давно привлекала внимание научного сообщества. Однако новое исследование, проведенное под руководством Рави Коппарапу из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, предполагает, что возможности таких поисков оказались значительно ограничены.

«Мы обнаружили, что даже при стабилизированном населении в 30 миллиардов человек и высоком уровне потребления энергии, использование солнечной энергии не требует покрытия всей планеты солнечными панелями», – заявил Коппарапу.

Исследование показало, что даже при максимальных усилиях и наилучших условиях наблюдения обнаружить такие структуры на расстоянии до 30 световых лет оказывается чрезвычайно сложно из-за огромных энергетических затрат, которые не оправдываются необходимостью.

Соавтор статьи Винсент Кофман подчеркнул: «Современные технологии и методы генерации энергии, такие как ядерный синтез, могут представлять собой более эффективные альтернативы для развитых цивилизаций, чем строительство огромных структур для захвата звездной энергии».

Эти выводы заставляют задуматься о том, насколько цивилизации могут быть заинтересованы в экспансии по галактике, если они могут достигнуть устойчивого уровня потребления энергии и численности населения на своих звездных системах. По словам Коппарапу, «целесообразно рассматривать альтернативные методы поиска жизни во Вселенной, такие как анализ атмосферных составов планет».

Это исследование подчеркивает необходимость искать не только технологические следы, но и другие возможные признаки жизни за пределами нашей планеты. Вопрос о существовании развитых инопланетных культур остается открытым и требует дальнейших исследований.