Необычные круги на полях обнаружили в Англии

В последние годы круги на полях стали неотъемлемой частью пейзажа сельских районов. Однако недавний случай в Бэдбери (Англия) продемонстрировал, что эти художественные произведения могут стать серьезной проблемой для местных фермеров.

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В сюжете местных новостей появилась информация о том, что фермер столкнулся с большой и сложной системой посева на своем поле, созданной без его разрешения. Несмотря на впечатляющий дизайн и творческий подход художника, произведение нанесло значительный ущерб посевам на сумму несколько тысяч фунтов стерлингов. Это стало особенно болезненным ударом для фермера, уже пережившего сложное лето из-за непредсказуемой погоды.

Констебль полиции Кейт Шофилд выразила озабоченность в отношении финансовых последствий, отметив, что «виновные лица до сих пор не найдены». Полиция Дорсета призывает любого, кто обладает информацией о случившемся, обратиться к ним.