Беспилотники против комаров: на Фиджи началась борьба с денге

В борьбе с болезнями, переносимыми комарами, исследователи отправили в небо беспилотники. Над тропическим архипелагом Фиджи дроны сбросили сотни комаров, зараженных бактериями Wolbachia, которые препятствуют распространению смертельных вирусов, таких как денге. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале Science Robotics.

Фото из открытых источников

Денге – вирусное заболевание, передаваемое при укусе комара Aedes aegypti, представляет собой серьезную угрозу для половины населения земного шара. В этом году число случаев заболевания резко возросло: Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) зафиксировала рост на 233 процента за первые 28 недель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для денге нет специфического лечения. Хотя многие выздоравливают после непродолжительной болезни, примерно у 1 из 20 заболевших развивается тяжелая форма, требующая неотложной медицинской помощи. Комары Aedes aegypti также являются переносчиками вирусов Зика, чикунгуньи и желтой лихорадки.

Всемирная программа борьбы с комарами (World Mosquito Program) разработала уникальную стратегию: заражение комаров бактериями Wolbachia, которые естественным образом присутствуют у многих других видов комаров и не представляют угрозы для людей и окружающей среды. Wolbachia предотвращает распространение вирусов внутри комаров, что делает их неспособными передавать болезни людям.

Эта методика уже продемонстрировала свою эффективность. В 2017 году в индонезийском городе Джокьякарта заражение комаров Wolbachia привело к 77-процентному снижению случаев денге. Исследования, проведенные в 2023 году, показали, что такие методы могут быть даже более эффективными, чем ожидалось.

Теперь исследователи Всемирной программы борьбы с комарами совместно с экспертами по робототехнике задействовали беспилотники для распространения Wolbachia на более обширной территории. В недавно опубликованной статье авторы описывают автоматизированную систему дозирования комаров, которая была интегрирована в дроны. Система успешно прошла полевые испытания, включая метод воздушного выброса и повторного захвата комаров, подтверждающий, что они выживают и распространяют бактерии.

Четырехнедельное испытание в Накаси (Фиджи) показало, что дроны эффективно выпускали комаров, помеченных флуоресцентными порошками для последующей идентификации и отлова. Затем, в течение 16 недель, дроны выпустили около 31 000 комаров, инфицированных Wolbachia, на территории площадью 2 квадратных километра в городе Наусори. Год спустя исследователи зафиксировали почти 60-процентное распространение Wolbachia среди местных популяций комаров.

«Это концептуальное исследование дает основу для дальнейшей разработки усовершенствованных механизмов дозирования, платформ доставки на большие расстояния и соответствующих необходимых систем борьбы с комарами», – заключила команда исследователей.

Изменение климата расширяет ареал обитания комаров Aedes aegypti, что увеличивает риск заражения заболеваниями для все большего числа людей. Использование беспилотников может стать важной частью решения данной проблемы.