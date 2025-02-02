Синий cвет влияет на скорость старения, обнаружили ученые

Старение — неизбежный процесс, но что если мы могли бы замедлить его, предотвратив преждевременное старение? Новое исследование показало, что ежедневное воздействие синего света может значительно ускорить процесс старения, влияя на организм на субклеточном уровне. Чем более постоянное его воздействие, тем быстрее вы потенциально стареете.

Фото из открытых источников

Синий свет — естественная часть спектра видимого света, и его влияние на наш организм не так просто устранить. Он помогает регулировать наш циркадный ритм, что полезно для здорового сна. Однако избыток синего света вызывает негативные последствия. По данным исследования, опубликованного в PNAS Nexus, постоянное воздействие синего света приводит к транскриптомному, эпитранскриптомному и метаболомному перепрограммированию клеток, ускоряя их разрушение и негативно влияя на неврологические функции и выработку энергии.

Основным источником синего света для большинства людей являются искусственные устройства, такие как светодиоды, мониторы компьютеров, смартфоны и телевизоры. В результате воздействия этих источников синий свет становится «бомбой замедленного действия» для нашего здоровья, способной нарушить уровень сахара в крови, циркадный ритм, вызвать напряжение глаз и даже диабет.

К счастью, существуют способы минимизировать негативное влияние синего света. Во-первых, использование очков с фильтром синего света может существенно снизить напряжение глаз и риск возрастной макулярной дегенерации. Некоторые производители очков уже внедрили эту технологию в свои модели. Например, уже в продаже появились очки, которые могут быть оснащены линзами с синим покрытием.

Во-вторых, современные устройства, такие как смартфоны и компьютеры, имеют встроенные фильтры синего света. Эти фильтры изменяют цветовую температуру экрана, что помогает защитить зрение и улучшить качество сна. Также можно использовать защитные пленки для экрана, которые блокируют излучение синего света, особенно полезные для телевизоров и мониторов.

Замена существующего освещения на лампы, блокирующие синий свет, является еще одним шагом к защите. Некоторые производители предлагают осветительные приборы с ограниченной длиной волны, что позволяет устранить синий свет, сохраняя при этом достаточную освещенность.

Полностью избавиться от синего света невозможно и нецелесообразно, так как его умеренное количество полезно для организма. Но разумное управление его воздействием поможет вам вести здоровый образ жизни и стареть медленнее. Ученые продолжают изучать это явление, и уже сейчас предлагают некоторые шаги для защиты своего здоровья от излишков синего света.