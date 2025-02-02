Израильский стартап представил устройство, отслеживающее комаров внутри помещений

Израильский стартап Bzigo усовершенствовал способ борьбы с одним из самых назойливых врагов человечества — комарами. Недавно компания представила на рынке инновационное устройство под названием Iris, которое представляет собой систему отслеживания комаров внутри помещений.

Фото из открытых источников

Устройство не уничтожает насекомых напрямую, что позволяет избежать лишних рисков и проблем. Вместо этого Iris использует комбинацию передовых технологий, чтобы определить местонахождение комаров в комнате.

Система оснащена высокоточной камерой и инфракрасными датчиками, которые позволяют ей работать даже в темноте. С помощью встроенного искусственного интеллекта, Iris анализирует пространство, игнорируя других насекомых, пыль и посторонние объекты. Как только комар попадает в поле зрения, устройство начинает его сопровождать.

Когда комар садится на поверхность, Iris мгновенно отправляет уведомление на смартфон пользователя. Но на этом функционал устройства не заканчивается — оно также подсвечивает цель безопасным красным лазером, помогая пользователю быстро найти и уничтожить надоедливое насекомое.

Если в помещении обнаружено несколько комаров, все они будут отображены в специальном приложении. Iris перемещает маркер, показывая текущее местоположение каждой цели, что значительно облегчает процесс их устранения.

Ирис обещает стать настоящим помощником для тех, кто устал от комаров и ищет эффективное решение проблемы. Технологии продолжают изменять наш мир, и, возможно, скоро комары перестанут быть нашей головной болью благодаря подобным инновационным решениям.