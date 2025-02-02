Древний предок человека Homo floresiensis оказался ещё меньше ростом, чем мы думали

Археологи выяснили, что найденные останки древнего Homo floresiensis, прозванного «хоббитом» из-за его крошечных размеров, оказались ещё меньше, чем мы могли себе представить. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные на основе анализа 700 000-летней плечевой кости, найденной на индонезийском острове Флорес. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Фото из открытых источников

Исследования, проведённые археологами в местечке Мата Менге на восточной стороне острова Флорес, привели к интересным выводам. Крошечные фрагменты костей и зубов, обнаруженные в этом регионе, позволили узнать больше об эволюции Homo floresiensis. Наиболее примечательной находкой стала плечевая кость взрослого человека, длина которой оказалась меньше, чем у всех ранее найденных образцов гомининов.

«Эта взрослая плечевая кость не просто короче, чем у H. floresiensis, найденных ранее, она является самой маленькой плечевой костью среди всех известных окаменелостей гомининов в мире», — заявил археолог Адам Брумм из Университета Гриффита в Австралии.

Сомнения в том, что кость могла принадлежать ребёнку, были развеяны благодаря анализу микроскопических структур, называемых остеонами, на компактной внешней поверхности кости. Изучив количество, размер и расположение остеонов, учёные смогли определить возраст человека на момент смерти. Оказалось, что кость принадлежала взрослому человеку ростом около 1 метра.

Первая находка Homo floresiensis была сделана в 2003 году в пещере Лян Буа на западе Флореса. Тогда рост найденного скелета оценивался в 106 сантиметров. Новый экземпляр из Мата Менге, исходя из длины бедренной кости, оказался ещё на 6 сантиметров ниже.

«Этот очень редкий экземпляр подтверждает нашу гипотезу о том, что предки Homo floresiensis были чрезвычайно малы по размеру тела; однако теперь становится очевидным, что ранние предки «Хоббита» были ещё меньше, чем мы думали ранее», — отметил Брумм.

Открытие двух крошечных зубов – одного взрослого и одного детского – во время последующих раскопок в 2015 и 2016 годах ещё больше укрепило теорию о происхождении H. floresiensis от яванской популяции Homo erectus. Эти находки ставят под сомнение гипотезы о том, что маленький человек мог отделиться от более древнего африканского вида.

«Эволюционная история гоминидов Флореса до сих пор в значительной степени неизвестна», — пояснил Брумм, добавив, что изоляция ранних Homo erectus на острове могла привести к резкому уменьшению их размеров.

Интересно, что современные жители индонезийского нагорья, рампасаса, также имеют небольшой рост. Однако генетическое исследование 2018 года не выявило доказательств их прямого родства с H. floresiensis.

Этот феномен подтверждает теорию о том, что в определённых условиях маленький размер тела может приносить преимущества, аналогичные тем, которые наблюдаются у некоторых животных, обитающих на островах.