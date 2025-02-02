 

Китай тестирует лазерные установки от засыпания за рулем

02.02.2025, 3:05, Разное
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Власти Китая внедряют новаторские методы борьбы с усталостью водителей, тестируя мощные лазерные установки на автомагистралях страны. Идея использования разноцветных световых лучей, проецируемых с дорожных знаков, возникла в ответ на возрастающую проблему сонливости за рулем, особенно среди дальнобойщиков.

Фото из открытых источников

Видеоролики с эффектными световыми шоу на дорогах стали популярными в социальных сетях, вызывая у пользователей восторг и любопытство. Однако отзывы водителей о новой технологии оказались неоднозначными. Многие отмечают, что лазерные лучи могут отвлекать водителей или даже вызывать проблемы со здоровьем, такие как приступы эпилепсии.

«Мистер Ли, снимавший видео, отметил, что лазеры помогают бодрствовать и уменьшают усталость, особенно в долгие ночные смены», – прокомментировал один из пользователей на платформе X.

Некоторые пользователи поддерживают идею инноваций на дорогах, однако другие выражают обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для безопасности и здоровья водителей.

Неясно, будут ли китайские власти продолжать тестирование лазерных установок на автомагистралях или откажутся от этого проекта в будущем.


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