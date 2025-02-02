 

Космические ураганы: новое явление в магнитосфере Земли

02.02.2025, 2:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три года назад исследователи зафиксировали новое геомагнитное явление – «космические ураганы», представляющие собой огромные вихревые потоки плазмы в магнитосфере Земли. Исследование опубликовано Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Фото из открытых источников

Впервые космические ураганы обнаружили на Северном полушарии, где частота научных наблюдений выше. Однако последние исследования показали, что подобные явления наблюдаются и на Южном полушарии. За период с 2005 по 2016 годы было зафиксировано 329 случаев космических ураганов на Северном полушарии и 259 на Южном. Эти вихревые потоки чаще всего возникают в дневное время на высоких широтах, близко к магнитным полюсам, и связаны с межпланетным магнитным полем, солнечным циклом и временем года на Земле.

Особенно интересно, что космические ураганы имеют сильную сезонную зависимость, чаще возникая летом. Это наблюдение позволяет предположить, что воздействие солнечного излучения и изменения магнитного поля Земли играют важную роль в их формировании.

Средняя скорость плазмы внутри космических ураганов достигает 1 километра в секунду, что в десять раз выше скорости обычных плазменных процессов в полярных регионах. Эти данные помогают ученым строить трехмерные модели магнитных вихрей и предсказывать их влияние на нижние слои атмосферы Земли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Используют ли развитые цивилизации квантовые коммуникации? Если да, то почему мы их не обнаружили?

02.02 / Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи

02.02 / Путешествие во времени: фантастика или реальность?

02.02 / Мнение: В Эстонии хотят развалить Россию, в Чехии – повторить Блокаду, в Польше – демонтировать Потоки

01.02 / Ученые предложили способ терраформирования Марса при помощи наночастиц

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О работе партийных организаций КПРФ в ЛНР

01.02 / Загадочная Венера: Исследование обнаруживает сходство с геологией Земли

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Ожоги в зоне СВО

01.02 / Электростанция на отходах в Воскресенске выдала 2 млн кВт энергии

01.02 / Американские астронавты застряли в космосе до 2025 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика