Космические ураганы: новое явление в магнитосфере Земли

Три года назад исследователи зафиксировали новое геомагнитное явление – «космические ураганы», представляющие собой огромные вихревые потоки плазмы в магнитосфере Земли. Исследование опубликовано Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Фото из открытых источников

Впервые космические ураганы обнаружили на Северном полушарии, где частота научных наблюдений выше. Однако последние исследования показали, что подобные явления наблюдаются и на Южном полушарии. За период с 2005 по 2016 годы было зафиксировано 329 случаев космических ураганов на Северном полушарии и 259 на Южном. Эти вихревые потоки чаще всего возникают в дневное время на высоких широтах, близко к магнитным полюсам, и связаны с межпланетным магнитным полем, солнечным циклом и временем года на Земле.

Особенно интересно, что космические ураганы имеют сильную сезонную зависимость, чаще возникая летом. Это наблюдение позволяет предположить, что воздействие солнечного излучения и изменения магнитного поля Земли играют важную роль в их формировании.

Средняя скорость плазмы внутри космических ураганов достигает 1 километра в секунду, что в десять раз выше скорости обычных плазменных процессов в полярных регионах. Эти данные помогают ученым строить трехмерные модели магнитных вихрей и предсказывать их влияние на нижние слои атмосферы Земли.