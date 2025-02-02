Используют ли развитые цивилизации квантовые коммуникации? Если да, то почему мы их не обнаружили?

С тех пор как исследователи приступили к поиску инопланетной жизни во Вселенной, мы постоянно испытываем напряжение из-за необъяснимой аномалии или нового сигнала, долетевшего до нас из другого уголка Вселенной. Но сегодня, на фоне новых исследований в области квантовой связи, исследователи обнаружили новые возможности.

Фото из открытых источников

Чтобы эффективно искать инопланетные сигналы, крайне важно полностью понять природу коммуникации. Поиски, которые начались еще в 1948 году с разработки современной теории классической коммуникации. В 1959 году было высказано предположение, что человеческая технология доступна для отправки или получения классической межзвездной связи, для которой просто требуется сообщение: кто-то, кто его отправит, и кто-то, кто его получит.

В последующие годы развивались теории коммуникации и возникла квантовая теория информации. В ней исследуется влияние квантовой механики на хранение и передачу информации.

В статье, автором которой является Латам Бойл из Эдинбургского университета, предполагается, что, возможно, с помощью квантовой связи можно отправлять или получать информацию между звездами.

Предполагается, что квантовая связь может стать идеальным способом передачи информации, который превосходит текущие технологии связи не только по скорости, но и по безопасности. Однако, как указывают исследователи, пока что мы сталкиваемся с технологическими ограничениями: для приема сигнала потребуется радиотелескоп с антенной диаметром более 100 километров. Возможности создания таких мощных инструментов пока что у нас нет, что ставит под сомнение наши шансы на прямой контакт в ближайшие десятилетия.

Квантовая теория информации открывает двери в мир, где информация не ограничена двумя состояниями, как в классической модели, а может существовать в множестве состояний одновременно благодаря квантовой суперпозиции. Запутанность же предлагает необычные возможности связи, где данные могут передаваться мгновенно на огромные расстояния.

Однако несмотря на все преимущества, проблемы остаются. Для успешной коммуникации необходимы не только передовые технологии, но и высокоскоростные каналы связи и оптимальные длины волн, избегающие помех космического микроволнового фона. В настоящее время у нас нет возможности создать такие приборы. Возможно, нам просто придется подождать, пока мы не создадим такие инструменты, благодаря которым инопланетяне смогут общаться с нами.