Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи
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1.
А) Особенности национальной рыбалки
Б) Ирония судьбы, или С легким паром
В) Трое из Простоквашино
2.
А) Ирония судьбы, или С легким паром
Б) Джентльмены удачи
В) Гринч — похититель рождества
3.
А) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
Б) Карнавальная ночь
В) Иван Васильевич меняет профессию
4.
А) Чародеи
Б) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
В) Один дома
5.
А) Красотка
Б) Тайна снежной королевы
В) Карнавальная ночь
Правильные ответы:
1. — Б)
2. — Б)
3. — В)
4. — В)
5. — В)
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