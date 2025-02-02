 

Скончался капитан одесской команды КВН Валерий Хаит

02.02.2025, 0:15, Новости дня
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1 февраля на 86-м году жизни скончался писатель, журналист, драматург и телеведущий Валерий Хаит, который в 60-е годы Двадцатого века был капитаном одесской команды КВН.

Хаит был основателем театра “Клуб одесских джентльменов”, вице-президентом всемирного клуба одесситов, выступал за сохранение в Одессе наследия Исаака Бабеля.

По стопам отца пошли и оба сына Валерия Хаита. Евгений, скончавшийся в 2024 году, стал художественным руководителем “Джентльмен-шоу”, а Ростислав – одним из основателей “Квартета И”.


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