Мнение: В Эстонии хотят развалить Россию, в Чехии – повторить Блокаду, в Польше – демонтировать Потоки

1. К вопросу о том, сможет ли Евросоюз восстановить хорошие отношения с Россией. Многим на Западе хотелось бы в это верить — в конце концов, в США произошёл бархатный госпереворот, глубинное государство потерпело сокрушительное поражение, и его европейские ставленники тоже страдают.

Однако, во-первых, Дональд Трамп нам не друг: просто сейчас у него есть более срочные и важные враги. Во-вторых, пока что зоологические русофобы продолжают занимать ключевые посты и в европейских СМИ, и в европейских вузах, и в верхнем слое европейской бюрократии. Цитирую (ссылка):



Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х напомнил слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России.

В мае тогда еще премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что «поражение России — это не так уже и плохо». Она добавила, что федерация многонациональна и «если бы было больше маленьких государств, то не так уж и плохо, если большая держава станет меньше».

2. В Чехии тем временем призывают повторить блокаду Ленинграда (ссылка):



Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так она отреагировала в соцсети Х на празднование годовщины освобождения города от блокады.

«Пока мы чтим память жертв холокоста, <…> Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — написала Немцова. По ее словам, Запад может добиться такого эффекта для РФ, если введет более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

Удивляться тут нечему. Чехия была одной из немногих стран, почти добровольно вставших на сторону Гитлера. Если в оккупированной Франции из-за саботажа и сопротивления французов работали вполсилы, то чехи клепали Гитлеру танки и САУ с достойным лучшего применения усердием.

Это не значит, разумеется, что все чехи — тайные гитлеровцы. Средний чех — нормальный парень, который ничего не имеет против русских, и который уже даже не особо верит удивительным рассказам про Россию из местных газет. Однако политическая верхушка в Чехии совершенно отбитая: к стандартной русофобии, которая является обязательным требованием для карьерного политика в Восточной Европе, добавляется ещё и искренняя обида на русских за австрийского художника, которого мы довели до самоубийства 80 лет назад.

3. Польские власти тем временем тоже ведут «их борьбу», только сражаются они не против евреев, а против «Северных потоков» (ссылка):

Газопроводы «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2) следует демонтировать. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью «Би-би-си».

«Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу», — заявил Дуда.

По словам польского лидера, демонтаж СП и СП-2 позволит Германии воздержаться от возобновления поставок российского газа. Дуда добавил, что «Северные потоки» представляют «очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы».

Все уже давно привыкли к бесконечному политическому унижению Германии, так что если немцев принудят к демонтажу «Северных потоков», никто особо не удивится. С другой стороны, во многих европейских странах, включая Германию, к власти скоро могут прийти политики покрепче, поэтому поляки хотели бы уничтожить «Северные потоки» немедленно.

Некоторое время назад «крайне правая» немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вступила в союз с «консервативной» партией Христианско-демократический союз Германии (ХДС), как раз в правление которой, при Ангеле Меркель, и были построены «Северные потоки». В действительности, конечно, эти партии являются не правыми, а умеренно левыми — правыми они кажутся только только совсем уж безнадёжным левакам, для которых каждый, кто чуть правее Че Гевары, уже почти воплощение Гитлера.

Так вот, у Альтернативы для Германии есть шанс снести нынешних вредителей и начать вести более прагматичную политику по отношению к России. Проблема заключается в том, что Альтернатива для Германии — тоже русофобы, просто, опять-таки, умеренные. Предпочтут ли они сотрудничество с Россией вражде — большой вопрос.