Ученые предложили способ терраформирования Марса при помощи наночастиц

Группа ученых предлагает революционный метод терраформирования Марса, который, по их утверждению, в 5000 раз эффективнее всех предыдущих схем. Результаты исследования опубликованы в Science Advances.

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Марс всегда был в центре внимания космических исследователей и мечтателей, стремящихся превратить суровый, пустынный ландшафт Красной планеты в новый дом для человечества. Вдохновленные этой амбициозной целью, Карла Сагана и исследователи из Чикагского университета, Северо-Западного университета и Университета Центральной Флориды предложили революционный подход, способный сделать эту мечту реальностью.

Команда исследователей предлагает план, который, по их словам, кардинально изменит Красную планету. Они предлагают рассеять в атмосфере Марса искусственную пыль, что может привести к повышению температуры на планете более чем на 10 градусов Цельсия.

Как отмечает один из ведущих исследователей, профессор геофизических наук Чикагского университета Эдвин Кайт, их метод «в 5000 раз эффективнее предыдущих схем глобального согревания Марса». Исследователи считают, что барьер для повышения температуры на Марсе, необходимого для появления жидкой воды, может быть значительно ниже, чем считалось ранее.

Преобразование Марса в мир, пригодный для жизни, остается непростой задачей. Исследователи сталкиваются с рядом серьезных вызовов, включая сильное ультрафиолетовое излучение, соленую почву и экстремально низкие температуры, которые в среднем составляют около -62 градуса Цельсия. Однако команда исследователей считает, что их метод, использующий природные ресурсы планеты, можно реализовать.

Исследователи предложили использовать марсианскую пыль, богатую железом и алюминием, для создания парникового эффекта. В отличие от естественной марсианской пыли, обладающей охлаждающим эффектом, искусственные частицы могут улавливать и удерживать тепло.

В лаборатории исследователи создали частицы размером с блестки, которые могли бы захватывать уходящее тепло и направлять солнечный свет обратно на поверхность планеты, ускоряя её естественное потепление.

По словам ведущего автора исследования Самане Ансари, «то, как свет взаимодействует с субволновыми объектами, завораживает. Инженерные наночастицы могут создавать оптические эффекты, значительно превышающие ожидания».

Практическая реализация требует миллионы тонн таких частиц, но это в пять тысяч раз меньше, чем потребовалось бы для реализации предыдущих предложений по нагреву планеты, что значительно повышает вероятность успеха.

Ученые подсчитали, что выброс наночастиц со скоростью 30 литров в секунду может нагреть Марс более чем на 10 градусов Цельсия за несколько месяцев. Если процесс остановится, потепление обратится вспять в течение нескольких лет.

Важно отметить, что исследование сосредоточено на создании условий для микробной жизни и роста растений, а не на создании среды, пригодной для дыхания человека. Тем не менее, Эдвин Кайт считает, что это исследование приближает человечество к давней мечте об освоении Марса.

Как и в любом подобном научном проекте, остаются вопросы без ответа. Например, исследователи не до конца понимают, как быстро искусственная пыль покинет атмосферу Марса, особенно по мере того, как планета нагревается и её водный цикл активизируется.