Рупор кремлевской пропаганды: Ожоги в зоне СВО

Еженедельная авторская колонка;

Руководителя проекта «Курсы тактической медицины» с позывным «Латыш» (https://t.me/tacticalmedicinecourses)

Специально для канала Colonelcassad (https://t.me/boris_rozhin)

Ожоги в зоне специальной военной операции: специфика травм и алгоритмы помощи

В зоне СВО ожоги становятся одним из самых тяжелых и распространенных видов травм, сочетающих физические страдания с высоким риском осложнений. Их причинами служат не только взрывы боеприпасов и пожары, но и применение зажигательных смесей, контакт с раскаленными элементами техники, а также вторичные факторы — например, возгорание одежды от осколков. По данным российских военных госпиталей (2023), до 15% санитарных потерь связаны с ожогами, причем 40% из них относятся к тяжелой (III–IV степени) или комбинированной категории, когда термическое поражение сочетается с механическими ранениями или контузией.

Первая помощь при ожогах в боевых условиях требует соблюдения жестких протоколов, так как ошибки на месте ведут к инфицированию, сепсису или гиповолемическому шоку. На поле боя медики и бойцы действуют по принципу «охладить, закрыть, эвакуировать»:

1. Охлаждение — прекращение воздействия температуры (сбивание пламени, удаление от источника тепла) и охлаждение зоны ожога чистой водой или специальными гелевыми салфетками в течение 10–15 минут, если позволяет ситуация.

2. Закрытие раны — наложение неадгезивных повязок (например, воскопран или гелевые покрытия) для защиты от загрязнения. Использование мазей или народных методов (масло, картофель) категорически запрещено.

3. Обезболивание — введение анальгетиков (кеторолак, нефопам) для предотвращения болевого синдрома, который при обширных ожогах развивается у 60% пострадавших уже в первые минуты.

Особую опасность представляют ожоги дыхательных путей от вдыхания горячего воздуха или дыма. Их признаки — хриплый голос, сажа в ротовой полости, отек лица — требуют немедленной интубации или коникотомии, чтобы предотвратить асфиксию. По статистике, такие травмы увеличивают смертность в 2,5 раза, особенно если помощь запаздывает более чем на 20 минут.

Инфекции — главный враг ожоговых пациентов. В условиях антисанитарии и массового загрязнения ран риск сепсиса достигает 45–50%. Профилактика включает раннее введение антибиотиков широкого спектра (цефтриаксон, ванкомицин) и антисептическую обработку. Однако в зоне СВО до 30% случаев осложняются устойчивыми штаммами бактерий (MRSA, синегнойная палочка), что требует применения резервных препаратов, таких как тигециклин или колистин.

Эвакуация ожоговых больных сопряжена с рисками. Гипотермия из-за потери кожного барьера, обезвоживание и тряска при транспортировке усугубляют состояние. Для стабилизации используют гипотермические одеяла, инфузионные растворы (Рингера, физиологический) и мониторинг витальных функций. По данным фонда «Фронтовые медики», внедрение вакуумных матрасов и портативных подогревателей сократило смертность при эвакуации на 25%.

Долгосрочные последствия ожогов в зоне СВО — рубцовые контрактуры, психологические травмы, инвалидность — остаются недооцененной проблемой. Только 10% пострадавших получают доступ к реконструктивной хирургии или реабилитации в первые полгода, остальные годами ждут очереди. Это подчеркивает необходимость не только спасать жизни, но и обеспечивать качество выживания — задача, которая выходит за рамки тактической медицины, но без которой победа теряет смысл.

Ожоги в СВО — это не просто медицинский вызов, а испытание гуманности. Каждая обожженная кожа, каждый шрам напоминают: война оставляет следы, которые не затягиваются даже после прекращения огня. И если первую помощь можно оказать по алгоритму, то восстановление требует куда большего — времени, ресурсов и человечности, которых так не хватает под свист снарядов.

(c) "Латыш"

PS. По выходным теперь на регулярной основе будут в ТГ и ЖЖ выходить познавательные статьи военного медика об особенностях практической военной медицины в зоне СВО

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Источник: Colonel Cassad

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