 

Житель Приморья получил пять суток ареста за то, что одобрил в соцсети действия Израиля в Газе

01.02.2025, 19:05, Новости дня
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Житель Приморья получил пять суток административного ареста за “разжигание национальной и религиозной вражды при обсуждении действий Израиля в Газе в соцсети”, пишет Stmegi со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Приморья.

В январе 2025 года житель Владивостока, являющийся активным пользователем социальных сетей, высказал свою поддержку действиям Израиля в секторе Газы. На следующий день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

“Суд Ленинского района города Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Статья 20.3.1 КоАП РФ – “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. Назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток в ИВС УМВД РФ по Владивостоку”, – говорится в сообщении.


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