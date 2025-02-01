 

Спутник Илона Маска столкнулся с чайником Рассела

01.02.2025, 19:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания SpaceX сообщила о потере связи с одним из своих спутников, запущенных несколько месяцев назад для исследования Марса. По всей видимости аппарат всё-таки столкнулся с чайником Рассела, который до недавних пор считался сугубо гипотетическим.

Последние кадры с камеры спутника демонстрируют стремительно приближающийся объект в виде фарфорового чайника с синей вязью. Его удалось засечь приблизительно на половине пути к Марсу, что целиком соответствует гипотезе Рассела.

– Мы попросили астрономов рассчитать вероятность такого события и получилась настолько малая цифра, что об этом и говорить неприлично, – рассказал представитель страховой компании «Левенштейн и партнёры», страховавшей спутник. – Тогда мы предложили SpaceX не торопиться – вдруг спутник прилетит обратно или выйдет на связь? Раз случилось одно чудо, есть резон подождать и второго. Там посмеялись, а потом сказали, что обратятся в суд.

Страховщики намерены в свою очередь судиться с наследниками Рассела, поскольку те «наверняка знали, что этот поц и в самом деле запустил свой злосчастный чайник», но скрыли эту информацию от общественности.

– Если я напишу в журнале, что гипотетически хочу отправить своего соседа на тот свет, а завтра его найдут с проломленной головой, у полиции явно появятся ко мне вопросы. Имею сказать, что и у нас к этому болтуну Расселу теперь есть вопросы, – добавил совладелец компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Люди, рожденные быть бегунами: как эволюция превратила нас в марафонцев

01.02 / Сознание создает реальность, а не мозг: необычная теория ученого

01.02 / Мнение «аналитика»: О давней «путинской консерве»… Вскрылась, гадина?

01.02 / Жизнь в горах за 5 месяцев превратила молодого мужчину в пожилого

01.02 / Милонов: импортные куклы по ночам шепчут российским детям «Ты должен сменить пол»

01.02 / Загадка космоса: Почему на Земле так мало водорода и гелия?

01.02 / Мнение «аналитика»: О чемодане без ручки… Зачем Украина так подставила Европу?

01.02 / Антивселенная: ученый объяснил причину стремительного расширения Вселенной

01.02 / Мнение: Три старых дыры в безопасности, через которые у программиста украли несколько миллионов рублей

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Это больно, да

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика