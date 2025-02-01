Спутник Илона Маска столкнулся с чайником Рассела

Компания SpaceX сообщила о потере связи с одним из своих спутников, запущенных несколько месяцев назад для исследования Марса. По всей видимости аппарат всё-таки столкнулся с чайником Рассела, который до недавних пор считался сугубо гипотетическим.

Последние кадры с камеры спутника демонстрируют стремительно приближающийся объект в виде фарфорового чайника с синей вязью. Его удалось засечь приблизительно на половине пути к Марсу, что целиком соответствует гипотезе Рассела.

– Мы попросили астрономов рассчитать вероятность такого события и получилась настолько малая цифра, что об этом и говорить неприлично, – рассказал представитель страховой компании «Левенштейн и партнёры», страховавшей спутник. – Тогда мы предложили SpaceX не торопиться – вдруг спутник прилетит обратно или выйдет на связь? Раз случилось одно чудо, есть резон подождать и второго. Там посмеялись, а потом сказали, что обратятся в суд.

Страховщики намерены в свою очередь судиться с наследниками Рассела, поскольку те «наверняка знали, что этот поц и в самом деле запустил свой злосчастный чайник», но скрыли эту информацию от общественности.

– Если я напишу в журнале, что гипотетически хочу отправить своего соседа на тот свет, а завтра его найдут с проломленной головой, у полиции явно появятся ко мне вопросы. Имею сказать, что и у нас к этому болтуну Расселу теперь есть вопросы, – добавил совладелец компании.

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