Люди, рожденные быть бегунами: как эволюция превратила нас в марафонцев

Последние научные исследования подтверждают гипотезу о том, что человек стал тем, кто он есть, благодаря способности к долгому бегу на выносливость. Этот дар оказался жизненно важным для охоты, выживания и даже формирования социальной структуры.

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Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behavior, представляет новый взгляд на гипотезу, что наши предки развили свои способности к бегу на выносливость, чтобы выжить во время охоты.

История начинается почти 2 миллиона лет назад, когда наши предки рода Homo осознали, что скорость – не главное. Важно другое: способность преследовать крупную добычу на большие расстояния, пока животное не выдохнется. Этот метод охоты в корне изменил судьбу человечества, позволив древним людям обеспечить себя пищей в условиях ограниченных ресурсов.

Исследователи давно обсуждали эту гипотезу, предложенную еще в 1984 году биологом Дэвидом Кэрриером и впоследствии расширенную Деннисом Брэмблом и Дэниелом Либерманом. Они показали, что уникальные черты человеческой анатомии – длинные ноги, развитые сухожилия и способность эффективно регулировать температуру тела через потоотделение – позволили нашим предкам становиться непревзойденными бегунами на выносливость.

Но предположение, что бег на выносливость был жизненно важным для охоты и выживания, долгое время вызывало споры. Некоторые исследователи сомневались, считая, что бег был слишком затратным в энергетическом плане для первобытного человека. Кроме того, современных примеров охоты на выносливость среди охотников-собирателей осталось совсем немного.

Однако новое исследование Уинтерхолдера и Морина, использующее математическое моделирование и многолетние этнографические исследования, меняет эту точку зрения. Учёные собрали сотни исторических данных, начиная с 1527 года, которые описывают случаи охоты на выносливость по всему миру. Эти данные указывают на то, что такая охота была распространена в различных культурах и климатических условиях.

Процесс охоты следовал простой, но эффективной схеме: охотники выслеживали животное, которое убегало с огромной скоростью, но затем вынуждено было останавливаться, чтобы восстановить силы. В этот момент охотники догоняли его, повторяя процесс до тех пор, пока животное не выдыхалось полностью и не становилось лёгкой добычей.

Интересно, что такие охоты часто проводились группами, что указывает на важную социальную роль этой деятельности. Мужчины могли демонстрировать свою выносливость и, возможно, повышать свой социальный статус или привлекать внимание потенциальных партнёров. В исследовании также отмечается, что женщины могли участвовать в охоте и даже соревноваться в беговых мероприятиях, что подчеркивает универсальность и социальную значимость бега в древних обществах.

«Если это вдохновляет вас на пробежку, отлично», – говорит Уинтерхолдер. Ведь каждый шаг, который мы делаем на беговой дорожке или в парке, – это дань нашим древним предкам, которые, возможно, именно благодаря своей выносливости, позволили выжить.