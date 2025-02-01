Мнение «аналитика»: О давней «путинской консерве»… Вскрылась, гадина?

Никто ведь и не догадывался, верно?

Хотя подозрения, конечно, ходили. Особенно со стороны поляков. Ну, те вообще люди крайне подозрительные. Всё же огромный травматичный опыт многовекового пребывания в составе Российской империи, коротких и длинных войн с русскими, советской «оккупации» опять же. Знают, в общем, с кем дело имеют.

Но одно дело «подозревать», а совсем другое — увидеть воочию. В деле, так сказать.

Короче, оно случилось.

Очередная драма… обернулась фарсом. Снова.

Венгрия, прежде громко обещавшая заблокировать санкции ЕС против России, в итоге их поддержала. Причём даже не пришлось удалять венгерского представителя из зала заседаний «кофе попить». Хватило небольшого разговорца.

Накануне, 27 января в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран #ЕС, посвященная взаимоотношениям с новой администрацией США, поддержке Украины, а также ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии. Одним из главных итогов встречи стало единогласное решение её участников продлить #санкции против России. Хотя ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозился заблокировать санкционный процесс, используя право вето. Он аргументировал свою позицию тем, что #Украина c 1 января приостановила транзит российского газа в Центральную Европу, чем поставила венгерскую #промышленность под удар.

«На повестке дня стоит вопрос о продлении санкций [против России], я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может», — заявил Виктор Орбан 24 января в эфире государственной радиостанции Kossuth Radio. Он выдвинул Киеву три условия, «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России». Первое — восстановить транзит газа из России, второе — прекратить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», третье — не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто созвонился с главой евродипломатии Каей Каллас и по итогам этих переговоров пояснил, что Будапешт требует от Украины и/или ЕС гарантий, «что в будущем они не будут чинить никаких препятствий поставкам природного газа и нефти в Венгрию» В ЕС выразили намерение разрешить эту ситуацию до 31 января, когда истечёт срок действия согласованных ранее рестрикций против Москвы.

Это вызвало бурю среди европейских политиков. Дональд Туск, премьер-министр Польши, которая с 1 января сменила Венгрию на посту председателя в Евросовете, пригрозил Будапешту ответными мерами. «Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские #санкции [против России] в ключевой момент “украинского кризиса”, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта», — резко заявил он. В программе своего председательства в ЕС Польша назвала усиление санкционного давления на Россию «одной из ключевых задач».

Впрочем, уже накануне заседания в Брюсселе Politico сообщило, что Виктор Орбан может пересмотреть свою позицию по вопросу продления антироссийских санкций. По информации издания, венгерский премьер начал сомневаться после заявления президента #США Дональда Трампа о том, что Штаты готовы оказать давление на Москву, если та не положит конец военным действиям на Украине. Американский лидер пояснил, что пришло время «заключить сделку», но если #Россия от нее откажется, то Америка введёт высокие тарифы и пошлины в отношении всего, что РФ продаёт Соединенным Штатам и ряду других стран. А в другой статье то же Politico со ссылкой на источники сообщило, что Будапешт заключил сделку с #ЕС, согласно которой он даст зелёный свет на продление санкций, если будут сняты опасения венгров по энергобезопасности. И уже 27 января Пётр Сийярто подтвердил в соцсетях, что Венгрия таки получила гарантии по энергетической безопасности. По его словам, Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроуктов в государства — члены блока.

По данным портала Euractiv, который ознакомился с содержанием заявления ЕК, ЕС пообещал продолжить переговоры с Украиной о транзите в Европу. «В таком контексте Еврокомиссия готова приобщить Венгрию к этому процессу (вместе со Словакией)», — говорится в документе. Этого расплывчатого обещания оказалось вполне достаточно, чтобы Будапешт сдал взад.

Спектакль, в общем, окончен. Виктор Орбан снова подтвердил, что никакие #деньги от Москвы не заставят Венгрию отказаться от «плюшек», которые даёт ей членство в Евросоюзе, даже если оно порой связано с определёнными издержками: Брюссель всё компенсирует. Ну а Дональд Туск, обвинивший венгерского коллегу в работе на #Кремль, в очередной раз выставил себя хамоватым идиотом. Если венгерский лидер и является чьим-то «агентом», то исключительно тех североатлантических кругов, которые стоят за вторым пришествием Дональда Трампа в Белый дом.

Впрочем, всё это и так уже давно было ясно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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