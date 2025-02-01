Милонов: импортные куклы по ночам шепчут российским детям «Ты должен сменить пол»

Виталий Милонов предложил запретить поставки в Россию импортных детских игрушек, поскольку они, как утверждает депутат Госдумы, «агитируют сменить пол и заняться противоестественными сношениями».

Парламентарий созвал пресс-конференцию и продемонстрировал на ней куклу, которая произносит различные аморальные и заведомо ложные утверждения: «Ты должен сменить пол», «Вступи в запрещённую экстремистскую организацию ЛГБТ», «Поклоняйся Сатане и слушай рок-музыку», «Python – тоже язык программирования», «Изучать деструктивные идеологии настоящим образом».

«И вот это всё импортные куклы нашёптывают нашим детям по ночам, представляете? Настоящая диверсия! Запретить немедленно! – возмутился Милонов. – И я хочу, чтобы Трамп это тоже увидел. Это дело рук ваших предшественников, господин Трамп, и вы должны отреагировать».

На пресс-конференции не обошлось без эксцессов – так, журналиста «Фонтанки» вывели из зала после того как он спросил, почему голос, который воспроизводит кукла, похож на голос самого Милонова. Саму игрушку депутат после этого спрятал – он объяснил, что она теперь «поедет на экспертизу в секретный отдел ФСБ» и поэтому её больше никто не увидит.

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