Антивселенная: ученый объяснил причину стремительного расширения Вселенной

Что-то заставляет ткань нашей Вселенной расширяться все быстрее, и исследователи не могут понять, что является причиной этого загадочного явления. Возможно, гравитация, которая, как мы считали, уже хорошо изучена, начинает демонстрировать странности в космических масштабах. А может быть, в самой пустоте таится сила, создающая отрицательное давление, которое мы пока не можем объяснить.

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На данный момент термин «темная энергия» служит удобным объяснением этого феномена. Однако, далеко не всех устраивает такой ответ. В своих последних исследованиях аспирант Индийского технологического института Наман Кумар предлагает радикально иной взгляд на природу нашей Вселенной. Исследования на соответствующую тему опубликованы в Gravitation and Cosmology и Europhysics Letters

По мнению Кумара, наша Вселенная может быть не единственной в своем роде. Его гипотеза основывается на предположении, что во время Великого взрыва не одна, а две вселенные были рождены — наша и ее «зеркальное» отражение. Эта идея не нова: несколько лет назад канадские физики Латам Бойл, Киран Финн и Нил Турок предположили, что наш мир имеет близнеца, который движется назад во времени, будучи зеркальной копией с инвертированными зарядами частиц.

Однако Кумар пошел дальше в своих рассуждениях, используя концепции квантовой теории информации. В своей работе он исследует феномен, называемый относительной энтропией, который определяет различия в вероятностях между двумя системами. Применяя этот принцип к двум вселенным, которые разделяют один момент времени, он приходит к выводу, что энергия этих систем должна приводить к естественному расширению пространства.

Но это не все. В другом исследовании Кумар предполагает, что наша Вселенная может расширяться благодаря взаимодействию с гипотетическими границами измерений — бранами. Согласно его гипотезе, изменение напряжения на этих границах может вызывать ускорение расширения пространства-времени.

Эти идеи, безусловно, невероятны и бросают вызов нашим традиционным представлениям о Вселенной. Тем не менее, они могут привести к открытию новых уровней реальности, которые до сих пор оставались недосягаемыми.

Как говорит сам Кумар, «либо мы признаем, что живем в темной вселенной с экзотическими частицами, либо мы на пороге открытия многомерной мультивселенной».