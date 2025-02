На Марсе обнаружили океаны жидкой воды

Последние данные, полученные с помощью посадочного модуля Mars InSight, дают поистине захватывающую информацию: под поверхностью Красной планеты могут скрываться огромные резервуары жидкой воды. Однако добраться до них – задача, которая пока кажется невозможной.

Геофизики из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего провели анализ сейсмических данных, собранных InSight, и пришли к выводу, что на глубине от 11,5 до 20 километров под поверхностью Марса находится слой расколотой магматической породы, заполненной жидкой водой. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Понимание круговорота воды на Марсе имеет решающее значение для понимания эволюции климата, поверхности и внутренних районов», – говорит один из авторов исследования, геофизик Вашан Райт.

Действительно, определение местоположения воды и ее количества поможет ученым понять, сколько жидкости могло быть на Марсе миллиарды лет назад и что случилось с этими водными запасами.

Одна из главных загадок Марса заключается в том, куда исчезла вода, которая, как предполагается, когда-то покрывала поверхность планеты. Существуют две основные гипотезы: часть воды могла испариться в космос, а другая часть могла проникнуть в недра Марса. Благодаря Mars InSight у нас теперь есть данные, позволяющие заглянуть в недра планеты и изучить ее внутренний состав.

Посадочный модуль, завершивший свою миссию в декабре 2022 года, успел собрать огромное количество данных о сейсмической активности Марса. Эти данные, по мнению исследователей, указывают на наличие в подповерхностных слоях планеты воды, которая могла бы стать решающим фактором в поддержании жизни, если она когда-либо существовала на Марсе.

«Вода необходима для жизни в том виде, в каком мы ее знаем», – отмечает геофизик Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли. – «Мы не нашли доказательств существования жизни на Марсе, но теперь мы знаем место, которое потенциально способно ее поддерживать».

Несмотря на важность этого открытия, ученым предстоит проделать еще много работы, чтобы окончательно подтвердить наличие воды в таких масштабах. Следующие шаги в исследовании Марса могут включать установку новых сейсмометров и проведение более детальных исследований коры планеты.